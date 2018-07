Ufficiale: Krystal Vaughn è la nuova ala piccola del Basket Le Mura

LUCCA – Dopo l’annuncio della rescissione del contratto di Jelena Antic non si fa attendere la contromossa del Basket Le Mura che ha raggiunto l’accordo con l’ala piccola Krystal Vaughn.

Classe ’86, 185 centimetri di altezza, Vaughn ha sottoscritto il contratto con la Società lucchese e andrà a completare il roster a disposizione di coach Serventi assicurando centimetri, punti ed esperienza al gruppo biancorosso.

L’americana nativa di Baltimora (8 settembre) è stata scelta nel draft del 2008 da Washington dopo la carriera universitaria con Virginia Commonwealth, vanta una grande esperienza nel basket europeo, già nella stagione 2008/2009 approda in Israele, poi per lei stagioni in Spagna, Germania, Lussemburgo, Finlandia e Francia prima di approdare in Repubblica Ceca.

Nelle ultime 3 stagioni Vaughn gioca ad alto livello prima nello Slavia Praga realizzando 21,5 punti di media con 7,5 rimbalzi nel campionato 2016/2017 e poi 23,1 punti con 7,8 rimbalzi a partita nella stagione seguente.

L’ultimo campionato l’ha vista protagonista nelle file del Nymburk confermando la grande vena realizzativa chiudendo il campionato (30 gare) a 20 punti e 6,5 rimbalzi di media ed in Eurocup (6 partite) a 18,2 punti e 6,3 rimbalzi.

A presentare tecnicamente la giocatrice coach Lorenzo Serventi: “Vaughn è un’ala piccola atipica con grande fisicità e propensione a rimbalzo, non ha nelle sue corde il tiro da tre punti, credo che la vedremo pochissimo cimentarsi dai 6,75 ma ha caratteristiche funzionali alla nostra idea di gioco. Ha tiro in avvicinamento difficilmente stoppabile. Come per graves non la conosciamo sotto l’aspetto umano, ma tutti ce ne hanno parlato molto bene, a livello tecnico credo che ci potrà dare una grossa mano”.