Tutto pronto per la Festa dell’Unità 2018: un messaggio di solidarietà ed una dedica speciale

GALLICANO – Ottima cucina, spettacoli per tutti i gusti, solidarietà, incontri e dibattiti di grande spessore, sport ed tante attrazioni per grandi e piccini: questi sono gli ingredienti principali dell’attesa edizione 2018 della Festa de l’Unità presentata quest’oggi in anteprima dai due segretari comunali PD di Barga e Gallicano Lara Baldacci e Luciano Mazzanti e che aprirà i battenti domani sera, mercoledì 1 agosto, presso la tradizionale location degli impianti sportivi di Gallicano fino alla successiva domenica 5; l’evento è promosso grazie alla collaborazione dei Giovani Democratici della Valle del Serchio.

Un messaggio di solidarietà ed una dedica speciale animeranno i tanti volontari pronti ad accogliere chi vorrà pregiarli della loro presenza: vicinanza nei confronti di tutti i lavoratori oggi in difficoltà e specialmente verso gli addetti delle aziende Shott Italvetro, Papergroup e Mercatone Uno impegnati in queste settimane in difficili vertenze ed un pensiero speciale e commosso a Laura Risaliti, una colonna dei volontari della festa strappata troppo presto all’affetto dei familiari e dei tanti amici e compagni.

Proprio la scomparsa della cara Laura, avvenuta poche settimane fa, ha straziato tutti gli organizzatori che però hanno desiderato fortemente reagire a questa gravissima perdita cercando di costruire un ricco e qualificato programma come lei avrebbe certamente voluto.

La convention democratica si conferma perciò come il luogo di discussione ed approfondimento politico per antonomasia dell’estate valligiana; già lo slogan che campeggia su manifesti e locandine – Ambiente e Territorio. Noi ripartiamo da qui – lascia intendere quale sarà l’evento clou della cinque giorni: giovedì 2 Agosto, a partire dalle ore 21,30 si discuterà del tema più scottante degli ultimi mesi e cioè del progetto di rilancio di KME con la presenza del capogruppo PD al Senato Andrea Marcucci, l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi, il Presidente della commissione regionale ambiente Stefano Baccelli, il Sindaco di Barga Marco Bonini e Raffaella Mariani, già parlamentare alla Camera dei Deputati e componente della commissione parlamentare infrastrutture ed ambiente. Interverranno inoltre rappresentanti sindacali di livello provinciale del settore, le RSU aziendali di KME oltre ad esperti del settore ambiente e di impiantistica industriale legata alla produzione di energia elettrica.

Ospite d’onore dell’edizione 2018 sarà poi uno dei leader nazionali del PD, il Senatore Matteo Richetti che sabato 4 Agosto a partire dalle ore 21,45 si confronterà con il segretario territoriale Mario Puppa ed il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini su presente e prospettive del future dei democratici in un dibattito dal titolo “Il Partito di domani” partendo dai contenuti del suo ultimo libro dal titolo “Harambee! Per fare politica ci vuole passione”.

Ricchissimo come sempre anche il calendario delle iniziative collaterali: si parte mercoledì 1 Agosto con l’ormai tradizionale Trofeo Albano Guidi, gara ciclistica rivolta ai giovani fino a 12 anni (raduno ore 16,30-inizio gara ore 18,00); venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto saranno organizzate ricche tombolate, mentre ogni sera sarà visitabile un vastissimo spazio dedicato alla buona lettura grazie all’allestimento di un vero e proprio Expo librario promosso in collaborazione alla Libreria Poli di Barga ed alla casa editrice Tra le righe libri da dieci anni le anime del prestigioso festival letterario “Tra le righe di Barga”. Per tutta la durata della kermesse democratica sarà inoltre operativo un punto raccolta materiale per la casa famiglia di Gallicano “IL SOLE DENTRO”.

In ognuna delle cinque serate verranno proposte ottime pietanze presso gli stand gastronomici della festa. Pur offrendo una vastissima scelta sia di terra che di mare, ogni sera – a partire dalle ore 20,00 – gli ottimi cuochi/volontari proporranno un piatto del giorno: mercoledì 1 “Spaghetti vongole e pomodoro fresco”, giovedì 2 “Risotto al profumo di mare”, venerdì 3 l’immancabile “Cacciucco”, sabato 4 la “Paella”e domenica 5 “Fritto misto totani e gamberetti”.

Di grande livello anche l’offerta culturale e musicale: mercoledì 1 agosto con inizio alle 21,15 si esibirà sul palco della festa il Centro d’Arti di Gallicano con il loro show dal titolo “The best of d’Arti”; venerdì 3 agosto dalle 21,45 sarà la volta del concerto dal vivo degli One Step Over, sabato 4 agosto dalle ore 23,00 musica disco con DJ Jacopo e per finire domenica 5 agosto dalle 21,45 spazio agli amanti del ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Michele Clementucci”.