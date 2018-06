Tutto pronto per la “Battaglia per Barga”: due giorni nel mondo medievale

BARGA – C’è grande attesa e curiosità per il debutto dell’evento culturale che aprirà la stagione turistico-ricettiva a Barga ed in Valle del Serchio. Sabato 16 e domenica 17 giugno infatti il centro storico della città ospiterà la prima edizione della “Battaglia per Barga”: per l’intera due giorni l’antico castello s’immergerà in una piena atmosfera medievale attraverso una vera e propria rievocazione storica curata fin nei minimi particolari.

Con un balzo nel passato – grazie a costumi, armi e speciali rappresentazioni – Barga ritornerà all’anno del signore 1230 quando in Loppia una potentissima figura politica e religiosa dell’epoca, il pievano Ottonello, si pose a capo di una ribellione degli abitanti decisi a non pagare le gabelle imposte dal governo di Lucca. Le armate lucchesi, comandate dal vescovo Opizzone, in risposta marciarono su Loppia, distrussero l’antico castello per poi muovere verso Barga che fu cinta d’assedio. Più in generale l’ evento di sabato e domenica prossima, oltre ad offrire una grande suggestione ai tanti partecipanti attesi, intende ricostruire oltre a questo preciso accadimento storico le principali vicende simboliche che segnarono – fra la fine del dodicesimo ed i primi anni del tredicesimo secolo – l’acerrima rivalità fra la Barga rolandinga e Lucca.

Sabato 16 e Domenica 17 l’antico Castello, da Porta Reale fino al sagrato ed il prato dell’aringo del Duomo che domina il centro storico, rivivrà i momenti della vita di allora ed in particolare l’assedio e la rievocazione della battaglia. Il tutto sarà reso possibile grazie alla presenza di molte associazioni storiche provenienti da ogni parte della Toscana con centinaia di figuranti distribuiti nelle principali piazze e vie del borgo. Non mancheranno spettacoli di musica medievale, giochi storici, accampamenti di militari, botteghe artigiane, menù tipicamente medievali proposti dai ristoranti e locali del centro oltre a speciali punti ristoro presso gli orti del podere della Vignola e sul bastione del piazzale del Fosso curati rispettivamente dal circolo ANSPI “San Cristoforo” e dall’associazione culturale polentari Filecchio. Sarà infine visitabile uno spazio culturale creato ad hoc dedicato ad una esposizione del noto illustratore Piero Celli.

Protagonisti di questa atteso evento l’associazione lucchese Mansio Hospitalis Lucensi e la locale Pro Loco di Barga con il patrocinio del Comune di Barga e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per i visitatori in entrambe le giornate sarà possibile usufruire di un comodo parcheggio auto ed di un servizio navetta gratuito che dalla zona dello stadio di Barga “J. Moscardini” arriverà fino all’ingresso del centro storico della città. Di seguito il programma della due giorni nel dettaglio:

Sabato 16 Giugno

14.00: Piazzale del Fosso, Via del Pretorio e Duomo – Inizio Festa

15.00 – 16.00: Battaglie per le strade “wargames” storico

17.00: Studio Giorgia Madiai, via del Pretorio – Presentazione mostra Fotografica

17.30: Volta del Menchi – conferenza “tavola rotonda”

17.00 -18.00: “Wargames” storico per le strade

18.00: Visita guidata al Duomo , al campanile di Barga e agli accampamenti

18.30: Duomo- Vespri cantanti dalla Community of Jesus

19.00: Apertura Taverne presso i ristoranti del centro storico con menù medievali e punti ristoro*

21.30: Piazzale del Fosso Battaglia per Barga

23.00: Chiusura del accampamento.



Domenica 17 Giugno

10.30: apertura accampamenti

10.30: Volta del Menchi – conferenza “tavola rotonda”

11.15: Duomo- SS. Messa

12.00: Apertura Taverne presso i ristoranti del centro storico con menù medievali e punti ristoro

14.00: Duomo – Spettacolo di Falconeria

14.00 – 15.00: “Wargames” per le strade

15.00: Barga Arcieria Storica

16.00: Piazzale del Fosso Battaglia per Barga

17.00: Duomo – Spettacolo di falconeria

19.30: Chiusura Festa.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.prolocobarga.it t