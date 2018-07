Tutto pronto a Capannori per l’inaugurazione del “Labirinto del pellegrino”

CAPANNORI – Venerdì 6 luglio alle ore 12 sarà inaugurato il Labirinto del Pellegrino, opera realizzata dal Comune di Capannori grazie a un finanziamento della Regione Toscana. Situato nel parco davanti al Museo Athena in via Carlo Piaggia, andrà ad arricchire il percorso della via Francigena che attraversa proprio il centro della frazione capoluogo.

Saranno presenti il sindaco di Capannori, Luca Menesini e l’assessore al turismo della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo.

La cerimonia sarà preceduta, alle ore 10, da una visita al parco di Villa Reale dove si svolgerà un incontro con lo scultore Stefano Pierotti che ha realizzato l’Albero del Pellegrino utilizzando un tronco di platano abbattuto dalla tempesta di vento del marzo 2015.

Alle ore 13, invece, è prevista la visita a un altro dei luoghi della via Francigena di Capannori, l’Ostello “La Salana” in via del Popolo.