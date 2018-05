Tutto molto greco! lo spettacolo di “In Dolce Compagnia” ispirato agli ABBA

LUCCA – La freschezza della compagnia teatrale In Dolce Compagnia e la musica travolgente degli ABBA: questi sono gli ingredienti di Tutto molto greco!, il musical, liberamente ispirato alla celebre commedia musicale Mamma Mia!, che andrà in scena domenica 27 maggio 2018 alle ore 16.00 nello storico teatro di Vetriano (Lucca).

Lo spettacolo è organizzato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) e i fondi raccolti saranno destinati alla manutenzione e alla salvaguardia dello storico teatrino di Vetriano.

La storia, adatta a un pubblico di tutte le età, racconta di una giovane ragazza che, prima di sposarsi, decide di scoprire chi sia il padre che non ha mai conosciuto. All’insaputa della madre invita al proprio matrimonio i tre uomini che la madre aveva frequentato venti anni prima. Nel corso delle successive 24 ore, si genereranno tutta una serie di equivoci e contrattempi e i protagonisti vivranno nuovi amori e riscopriranno antichi sentimenti, nella cornice da sogno di una splendida isola greca. Il tutto condito dal ritmo irresistibile dei più famosi brani degli ABBA, quali tra gli altri Dancing Queen, S.O.S., Money, Money, Money, Mamma Mia!, che formano la colonna sonora di Tutto molto greco!

A far da cornice alla rappresentazione sarà il meraviglioso teatrino storico di Vetriano, una vera e propria perla architettonica oggi affidato alla tutela del Fondo Ambiente Italiano che ne ha curato in passato il restauro e si occupa oggi della sua costante manutenzione. Il teatrino di Vetriano è oltretutto famoso, oltre che per i suoi pregi storici e architettonici, anche per essere stato insignito ufficialmente dal Guinness dei primati del record di teatro pubblico più piccolo del mondo.

La capienza del teatro, per questo motivo, è abbastanza limitata ed è quindi consigliabile la prenotazione anticipata dei posti che potrà essere fatta ai seguenti numeri di telefono ed e-mail:

0583-358131 (teatro di Vetriano), 334-6550812 (compagnia teatrale In Dolce Compagnia), faivetriano@nullfondoambiente.it.

La compagnia teatrale In Dolce Compagnia, nata nel 2014 a Lucca, è formata da 20 persone, tra attori, tecnici e corpo di ballo, tutti rigorosamente non professionisti. Il loro musical Tutto molto greco! viene portato in scena dal maggio 2015 e ha registrato sempre un grande successo di pubblico nei prestigiosi teatri in cui è stato rappresentato.