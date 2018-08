VIAREGGIO – Tutto esaurito per lo show dedicato a Lucio Battisti alla Cittadella del Carnevale di Viareggio ieri sera (domenica 12). Mattatore della serata il musicista

Giandomenico Anellino che insieme al cantautore Roberto Pambianchi, considerato la voce più amata dai fans di Lucio Battisti, accompagnati dalla “New Tuscany Orchestra”, ha proposto i più grandi successi di Battisti. Entusiasta il pubblico che ha partecipato attivamente alla serata.

Prossimo appuntamento: la serata spettacolo di presentazione dei bozzetti, domenica 19 agosto in piazza Burlamacco alla Cittadella (ore 21,15 ingresso gratuito). Tra show, coreografie, canzoni, sketch e video saranno svelati al pubblico e ai media i progetti delle grandi opere allegoriche che i maestri costruttori hanno progettato per i prossimi Corsi Mascherati, a partire dal 9 febbraio 2019. Nel corso della serata saranno assegnati i premi speciali intitolati a Egisto Malfatti, Enrico Casani, Giuseppe Giannini, Alberto Sargentini, Brunello Romani, Cravache e Francesco Del Carlo.

Sabato 25 agosto (ore 21,15 ingresso gratuito) sul Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini, aspettando il Premio Viareggio, la Fondazione Carnevale, alla vigilia della cerimonia di premiazione del Rèpaci, organizza una serata in musica con The Beatbox. Una vera e propria Beatles experience per far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. Sul maxischermo si potranno ammirare straordinarie immagini d’archivio delle costruzioni allegoriche del Carnevale di Viareggio del passato, dedicate proprio ai Beatles.