Turismo: navetta serale da Pietrasanta a Focette, per una mobilità ‘senza pensieri’

PIETRASANTA – Una navetta serale per collegare Pietrasanta a Focette passando per Motrone, Tonfano, via Catalani e Fiumetto. Attivato il servizio di mobilità alternativa frutto di un accordo tra Vaibus e Comune di Pietrasanta per facilitare gli spostamenti di residenti e turisti nei mesi estivi. Il servizio sarà infatti attivo fino al 9 settembre ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 20.15 con partenza da Focette ed arrivo a Pietrasanta alle 20.35 giusto giusto per l’ora dell’aperitivo e per la cena per un totale di sei corse. Ultima corsa allo scoccare di mezzanotte. “E’ un servizio di mobilità alternativa – spiega il neo Sindaco, Alberto Giovannetti – di cui dotiamo il territorio per migliorare e potenziare la nostra offerta di servizi ma anche per liberare turisti e residenti dallo stress del traffico e del parcheggio nel weekend quando muoversi in auto può essere molto faticoso. Meno auto significa anche meno impatto sull’ambiente ed anche questo è un aspetto di cui dobbiamo tenere sempre conto”.

L’itinerario prevede cinque fermate (costo del biglietto unico per andata e ritorno 5 euro): Focette (partenza da via Cavour angolo via Malta), Motrone (Club Velico), Tonfano (Piazza America e via Catalani angolo via Maddalena), Fiumetto (viale Apua angolo via Duca della Vittoria) e Pietrasanta (arrivo Terminal Bus). Ecco il programma delle corse con partenza da Focette con arrivo a Pietrasanta: partenza ore 20.15, arrivo 20.30 a Pietrasanta; partenza ore 20.45, arrivo 21,15; partenza 21.30, arrivo 22.00. Da Pietrasanta a Focette: partenza ore 22.30, arrivo 23.05; partenza 23.15, arrivo ore 23.50; partenza ore 00.00, arrivo ore 00.35.