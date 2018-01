Troppo ‘Bottegone’ per il Cefa

LUCCA – Niente impresa. Stavolta il Cefa Basket non riesce nel bis e cede pesantemente nel big match di giornata a Bottegone (81-48). Troppo forte la corrazzata pistoiese che ha così vendicato la sconfitta dell’andata e conquistato il secondo posto solitario nel girone C di Promozione. Sin dall’inizio, 12 a 0 di parziale, gli uomini di Michele Rocchiccioli si sono trovati alle corde e non sono mai riusciti ad invertire la tendenza con il lungo Marconato grande protagonista tra i locali. Per il Cefa si salva sul piano realizzativo Simone Angelini, mentre è da sottolineare l’importante assenza di Monti e le condizioni fisiche non ottimale di Romei. Il pesante ko è subito da cancellare perché il Cefa tornerà in campo venerdì sera alle 21 a Castelnuovo contro la Capitalfidi Rossoblu di Montecatini, squadra con una classifica non eccelsa ma che all’andata superò a sorpresa Pozzi e compagni.

BOTTEGONE BASKET 2001 – CENTRO COMPUTER CEFA BASKET 81-48 (19-6; 40-20; 56-35)

BOTTEGONE BASKET: MARTINI 10 – FERRETTI 1 – CAPPELLINI 2 – ALLEGRIA – AMERIGHI 6 – MARCONATO 11 – ROMITI 2 – BANCHELLI 8 – VANNACCI 14 – MEONI 9 – SIMONCINI 9 – PACI 9

CEFA BASKET: ROMEI 5 – GALLETTI – ANGELINI A. 5 – POZZI 3 – ANGELINI S. 18 – BERTOLINI – GUIDUGLI 1 – LANA 2 – TARDELLI 3 – FERRANDO 2 – COSIMINI 9 – LUCCHESI n.e.