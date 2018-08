Troppi in quella casa a Lido di Camaiore: il sindaco firma l’ordinanza di sgombero

CAMAIORE – Il Sindaco Del Dotto ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero per motivi igienico sanitari a causa del sovraffollamento di un alloggio ubicato a Lido di Camaiore in viale Colombo 31. L’immobile, di proprietà di un cittadino italiano e locato a un cittadino originario del Bangladesh, ospitava ventidue persone pur possedendo i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge per un numero massimo di sette. Il provvedimento dispone pertanto l’allontanamento, entro quarantotto ore, degli occupanti eccedenti dai sette ammissibili.

“Episodi come questo portano a riflettere su situazioni umane, private anche della benché minima dignità – il commento del Sindaco Del Dotto – Peraltro, pur con dinamiche che dovranno essere indagate e chiarite da parte delle autorità di polizia giudiziaria, situazioni come questa rischiano di incentivare il supporto logistico non legale a fenomeni di illiceità, come il commercio abusivo e la contraffazione, contro cui stiamo lavorando, anche con lo scopo di spezzare le catene che costituiscono una vera e propria schiavitù moderna”.

Dall’altro lato, prosegue con egregi risultati il progetto del Comune di Camaiore che si avvale del finanziamento ministeriale per la lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale “Spiagge sicure – Estate 2018”. Lo sforzo congiunto di Polizia Municipale e Forze dell’ordine, a cui si affianca la fondamentale attività informativa e di dissuasione da parte dei Carabinieri in congedo, sta riuscendo a limitare fortemente il fenomeno sul Lungomare Europa e all’interno dei mercati settimanali. Sono stati predisposti infatti diversi sequestri amministrativi e penali di merce contraffatta, oltre alla distribuzione di quasi 2000 volantini su cui sono illustrati i rischi che si corrono assumendo tali comportamenti.