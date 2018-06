Trofeo “Caffè Greco“ a Cremona: Miguel Bachi batte ai punti il cremasco Salem Yosri

LUCCA – Sabato 23 Giugno il promettente pugile Miguel Bachi a distanza di una settimana ( a Livorno il 16 aveva vinto il suo primo match ) e’ salito di nuovo sul ring , a Cremona in una serata organizzata davanti al Caffè Greco ( a pochi passi dalla piazza del Duomo ) da cui ha preso il nome anche il Trofeo .

Bachi ha battuto ai punti il pugile locale Salem Yosri ( Accademia Boxe Cremona ) al termine di tre riprese dove il pugile allenato da Massimo Bosio ( si allenano a Buggiano ma sono tesserati con la Pugilistica Lucchese ) ha saputo contenere la partenza molto promettente di Salem che soprattutto nei primi tre minuti è apparso più attivo tanto che possiamo anche assegnarli la prima ripresa . Dalla seconda ripresa dopo l’iniziale sfuriata del cremasco ha cominciato a far andare le braccia arrivando a segno con precisione anche con alcuni colpi assai pregevoli , Salem non stava a guardare ma aveva bisogno di alcune pause e permetteva a Bachi di riprendere senza affanni il centro del ring . La terza ripresa è stata la piu bella anche se i due pugili apparivano stanchi , Bachi incassava un bel destro , Salem spinto dal pubblico provava a forzare ma il pugile lucchese ripartiva subito colpendo anche a due mani e per tutta le ripresa andava a segno con maggior frequenza rispetto al generoso avversario . Il verdetto veniva giustamente assegnato al pugile lucchese tra gli applausi dello sportivissimo pubblico .Soddisfatto il tecnico Massimo Bosio , ci sono ancora notevoli margini di miglioramento per Bachi ma la strada imboccata è sicuramente quella giusta .