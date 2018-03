Trionfo in terra senese per gli sciabolatori lucchesi agli interregionali

LUCCA – La partecipazione della PULITI all’Interregionale di Siena si è risolta con un vero e proprio trionfo degli sciabolatori allievi alla SS Annunziata del trio Radoi-Torcigliani-Sorbi.

I lucchesi hanno vinto, infatti, le gare cui hanno preso parte e hanno ottenuto la qualificazione per difendere i colori toscani al trofeo nazionale del CONI nella sciabola.

Ha cominciato Lidia Radoi che ha vinto tra le “Ragazze” battendo in finale la pratese Lazzari per 10 a 4.

L’ha seguita Giacomo Gnech ormai costante nell’arrivare ai primi posti. Si è imposto tra i “Giovanissimi” battendo in finale il livornese Manucci per 10 a 6. Terzo sul podio Pietro Niccodemo Marchini, sconfitto in semifinale dal compagno di sala. Negli otto anche Carlo Gregorio Gonnella.

Terzo successo conquistato da Zaccaria Vincenzi nella gara “Ragazzi”. Ha battuto il livornese Casavecchia in una finale al cardiopalma conclusasi all’ultima stoccata. Terzo Vlad Covaliu superato in semifinale dal livornese.

Per effetto dei risultati conseguiti, Vincenzi e la Radoi si sono qualificati insieme ai fiorettisti Manfredini (Fides Livorno) e Raggi (Raggetti Firenze) e agli spadisti Bichi (CUS Siena) e Mastromarino (Chiti Pistoia) per rappresentare la Toscana alla finale nazionale del Trofeo CONI in programma a settembre a Riccione.