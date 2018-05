Trionfo degli sbandieratori di Lucca al torneo cittadino

LUCCA – Si è svolto nella giornata di domenica, come da tradizione il XIX Torneo di Bandiere “Città di Lucca” organizzato dagli Sbandieratori e Musici della Contrada di S.Anna i quali ieri mattina hanno avuto la spiacevole sorpresa di non trovare in Piazza Napoleone le 40 transenne che il Comune avrebbe dovuto far recapitare per la messa in sicurezza dell’evento.

I giovani del gruppo storico non si sono persi d’animo e con la grande volontà che li contraddistingue hanno rimediato allo spiacevole inconveniente che ha permesso di far svolgere regolarmente la manifestazione.

Il Torneo giunto alla 19 edizione ha visto come protagonisti, oltre al gruppo organizzatore le compagnie di Alba, Costigliole d’Asti e Urgnano, che si sono confrontate nelle gare di singolo, coppia e piccola squadra .

Gli Sbandieratori lucchesi hanno conquistato l’oro nella gara di Singolo con Brogi Matteo che si è imposto davanti a Barbero Maurizio di Costigliole d’Asti e Lamazza Simone di Urgnano.

Oro anche nella gara di Coppia con Brogi Matteo e Mazzoni Gianluca, seguiti rispettivamente dalle coppie di Costigliole d’Asti ed Alba.

Nella gara di Piccola Squadra grande soddisfazione per la compagnia lucchese che oltre all’ oro con Mazzoni– Brogi – Rossi Marco e Citarella Luca, è riuscita ad arrivare sul 3° gradino del podio anche con la formazione degli Under 18 formata da Lucchesi Emanuele, OnuCristian, Grassi Loreno e Milone Antonio.

Il Torneo ha avuto un piacevolissimo fuori programma con la gara non –ufficiale dello “scambio di coppia” nella quale gli atleti delle gare di coppia delle 4 compagnie si sono scambiati compagni di squadra e bandiere dando vita ad uno spettacolo insolito dove i colori dei loro abiti e dei drappi si sono mescolati in segno di amicizia e passione comune, regalando al numeroso pubblico presente esercizi improvvisati di abilità nel gioco della bandiera.

La manifestazione si è conclusa con l’intervento del Sindaco di Lucca che ha premiato i vincitori ed ha consegnato nelle mani della compagnia lucchese il XIX Trofeo “Città di Lucca”.