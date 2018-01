Trentuno luoghi, emozioni e sensazioni: è ‘Versi in viaggio’ il nuovo libro di Gianni Quilici

LUCCA – E’ uscito il libro di Gianni Quilici “Versi in viaggio” (Tra le righe libri) presente nelle librerie della città. Un libro di poesie originale per come è impaginato, per i contenuti e per lo stile stesso del Quilici, che condensa poesia e narratività con una musicalità libera e sensuale. Sono 31 viaggi ognuno dei quali viene scandito da una foto scattata dall’autore stesso. Sono viaggi nello spazio: dalla Maremma alla Provenza, da Lucca a Lisbona, dalla Bretagna alla Galizia, dalla Tunisia a Kos per fare soltanto alcuni esempi; e sono viaggi nell’esistenza: dalla post-adolescenza alla scuola, dalla musica al cinema, dalla luce dell’estate a questa società dolente, dall’erotismo all’essere e il nulla.

Gianni Quilici è critico di cinema, ha curato il libro “I 70 anni del Circolo del cinema di Lucca” in uscita, è fotografo amatoriale, ha pubblicato il libro “Lucca che vive”, ha realizzato spettacoli di poesia e musica, tra gli altri, con Eros Pagni, ha scritto infine il romanzo “Non è che l’inizio”.