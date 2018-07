Treni speciali per tornare a casa dai concerti di Roger Waters e Gorillaz: ecco gli orari

LUCCA – Buone notizie per chi viene a Lucca per vedere Roger Waters e i Gorillaz: Trenitalia ha infatti previsto una serie di treni speciali per il rientro a casa, in occasione dei due concerti, in programma al Lucca Summer Festival l’11 e 12 luglio.

Il servizio, messo a disposizione da Trenitalia, prevede partenze in direzione Firenze, Pisa e Viareggio per il concerto di Roger Waters mentre il giorno dopo, per il concerto dei Gorillaz, sarà disponibile un treno verso Firenze e uno verso Pisa.

Ecco gli orari dei treni: