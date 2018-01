Tre sconfitte, una vittoria (Serie D) ed un pareggio (Allievi) nella prima gara del 2018 per il Calcetto Insieme

MONTECARLO – Nella prima gara del nuovo anno il bilancio delle 5 formazioni del Calcetto Insieme è di 3 sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria. L’unico successo arriva dalla squadra di Serie D. La formazione di mister Marco Banducci centra la terza affermazione su 5 gare disputate, battendo in casa 5 a 4 l’Orbetello grazie alle reti di Luporini, Daniele Pianderoso, entrambi autori di una doppietta, ed El Bouti. I rossoneri sono quarti con 9 punti e nel prossimo turno faranno visita allo Scintilla 1945. Pesante ko interno per la C1 che, nella prima giornata di ritorno, perde 18 a 1 contro la Mattagnanese, seconda forza del girone e ancora imbattuta. Il gol della bandiera dei lucchesi porta la firma di Abdannaji. Rossoneri ancora ultimi con 4 punti e venerdì saranno di scena sul campo del Futsal Siena, vittorioso all’andata per 3 a 1. Gli juniores perdono nettamente (9 a 1) il big match esterno d’alta quota contro il Five to Five. Rete rossonera di Biagini. I ragazzi di mister Valerio Brachini sono comunque terzi a quota 19 e cercheranno il riscatto nel match casalingo contro il San Giusto, sesto con 9 punti. Disco rosso interno, nell’ultima gara del girone d’andata, anche per i Giovanissimi che alzano bandiera bianca (3 a 2) contro il Midland Global Sport. Al giro di boa i rossoneri sono sesti con 12 punti ed apriranno il girone di ritorno con la sfida casalinga contro l’Atletico San Gimignano, battuto all’andata 4 a 2. Pirotecnico pareggio per 6 a 6 degli Allievi sul campo dell’Elba ’97. Per la compagine di mister Argentieri sono andati a referto Jovani,tripletta, Marmo (2) e Parenti. Il Calcetto Insieme è terz’ultimo a quota 4 e la prossima sfida lo vedrà impegnato in casa contro l’Atletico San Gimignano.