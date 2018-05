Tre giorni di presidio ‘della sicurezza’ di CasaPound fuori la sortita San Frediano

LUCCA – CasaPound Italia torna con un nuovo presidio per la sicurezza fuori dalla sortita di San Frediano. L’orario scelto è dalle 21 a mezzanotte, per tre giorni di fila: martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 maggio.

Sarà presente il consigliere comunale Fabio Barsanti, che commenta: «Abbiamo deciso di tornare di nuovo alla sortita dopo la rapina della scorsa settimana a una cameriera. Quel punto è un luogo pericoloso più volte segnalato da CasaPound, che a fine aprile aveva già organizzato lì un presidio serale. Ora che le giornate si sono allungate torniamo, ma dalle 21 a mezzanotte, cioè la fascia oraria in cui è stata aggredita la cameriera»

«Quest’inverno CasaPound si era già mossa al fianco delle commesse del centro storico, costrette a muoversi in gruppo per tornare alle proprie auto parcheggiate fuori dalle Mura e in particolare alle Tagliate. Si tratta quindi di situazioni ormai permanenti, e non si nota la reazione da parte delle istituzioni, se non per minimizzare i problemi della città. Le vittime delle ultime aggressioni non hanno ricevuto nemmeno la solidarietà del sindaco»

«Il presidio – continua la nota – ha lo scopo di portare una presenza in una zona che rischia di diventare terra di nessuno. Fuori dalla sortita si registrano infatti spaccio, abuso di alcolici e bivacchi che hanno portato anche alla chiusura del parco Valgimigli, un tempo usato dalle famiglie e oggi presidiato da spacciatori o semplici sbandati. Lucca è ostaggio di questa vergogna: è inaccettabile».