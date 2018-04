Tre giorni dedicati a Martin Luther King al Lu.C.C.A.

LUCCA – Il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art ha aderito alla prima edizione di “Utopia, Italy. Un nuovo festival per sognatori coraggiosi” (dal 29 marzo al 10 aprile 2018), organizzato dalla New York English Academy e quest’anno dedicato alla cultura afro-americana. Dal 6 all’8 aprile 2018 nella Sala video arte del museo saranno proiettati con ingresso libero dalle ore 10 alle 19 dei video su Martin Luther King, di cui ricorre il 50° anniversario dalla morte.

“Il festival ‘Utopia, Italy’ – spiega Shimon Shemtov, presidente della New York English Academy – si svolge in Toscana, con eventi a Pisa, Lucca, Firenze e Livorno, con l’obiettivo di diffondere trasversalmente gli importanti, quanto fragili, concetti di pace, amore, uguaglianza e inclusività”. Divisa in 3 sezioni – Riflessione, Celebrazione e Innovazione –, la manifestazione, che ha visto la partecipazione di moltissime istituzioni pubbliche e private, si articola in letture, proiezioni cinematografiche, workshop per tutte le età, performance artistiche, concerti, dibattiti, eventi per ragazzi e tanto altro per incoraggiare il pubblico a riflettere su quello che il passato ci ha insegnato, commemorando la figura di Martin Luther King, a celebrare la bellezza della cultura afro-americana attraverso l’arte e infine a mettere in pratica gli insegnamenti del passato nel quotidiano dando vita al cambiamento.