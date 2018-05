Traguardo storico per il Club Scherma Lucca Tbb: conquistata la serie A2

LUCCA – Storico traguardo della squadra del A.s.d.Club Scherma Lucca TBB che nella gara di fioretto conquista per la prima volta la promozione in A2 .

La squadra del Tbb composta da veterani e giovani talenti è riuscita a primeggiare durante lo svolgimento del campionato Italiano che si è svolto a Adria

La squadra ,formata dalla giovane promessa del fioretto lucchese Andrea Guidotti già campione italiano nel fioretto individuale nel 2015 e vice campione nel 2016 ,dal grintoso e talentuoso Luca Vietina oggi U23 ,da Dario Lucarotti ritornato in pedana dopo qualche anno di stop e da Michele Ciocci nella doppia veste di atleta e maestro , dopo aver fatto un ottimo girone all’italiana dove collezionava tre vittorie e una sconfitta vinceva la prima diretta confermano la serie B1

Iniziava a questo punto la lotta per la promozione e la squadra caparbia e determinata lottava compatta arrivando alla conquista della promozione

Questo risultato è il frutto di un lavoro quotidiano fatto di intensi allenamenti sacrificio e voglia di arrivare ,questi atleti che ogni giorno si incontrano scontrandosi come avversari in questa gara sono stati in grado di legarsi per raggiungere il prestigioso risultato e a loro vanno i complimenti più sentiti da parte del Maestro Roberto Tarfano e Maurizio e Cristiano Bigagli che ogni giorno dispensano loro lezioni e consigli.