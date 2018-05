Tra storia e cultura: sabato un tramonto navigando sul lago a Massarosa

MASSAROSA – Un tramonto sul lago, nell’area archeologica di Massarosa. Ritrovo all’area al Museo archeologico per una visita guidata dell’antica villa romana dei Venulei costruita nel I sec.d.C.di cui restano un bellissimo mosaico e diversi ambienti tra i quali un monumentale complesso termale. A seguire trasferimento a piedi del gruppo (10 minuti) per raggiungere il piccolo porticciolo sul lago, da cui parte alle 19.30 un suggestivo tour in battello con la motonave Burlamacca che consentirà di ammirare le bellezze naturalistiche che hanno ispirato il celebre Maestro Giacomo Puccini (durata del tour in battello un’ora circa). Durante la navigazione verrà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo.

Massaciuccoli, paese del Comune di Massarosa, affacciato sul lago di Puccini, è un luogo unico nell’ambito del territorio della Versilia, per la molteplicità dei paesaggi che offre ai visitatori. Di questa peculiarità già si erano accorti gli antichi abitanti e i viaggiatori di un tempo, che proprio sul territorio di Massarosa hanno lasciato importanti tracce del loro passaggio. La fortuna di questo piccolo insediamento in epoca romana è da ricondursi alla sua collocazione geografica, in prossimità delle rive dell’omonimo lago in un contesto territoriale di grande interesse.

Prenotazione anticipata obbligatoria entro venerdì 4 maggio ore 19.00. Max partecipanti 20 persone.

Costo di partecipazione: 15 euro a persona, bambini dai 6 ai 10 anni 5 euro, sotto i 6 anni gratuito.