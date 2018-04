ToscoPane: dal 1° maggio 31 lavoratori passano con lo stesso contratto a Panitaly

Il commento dell’assessore Andrea Pellegrini

In questi mesi abbiamo lavorato con le varie parti in causa per individuare la soluzione più percorribile, nonostante la complessità e la delicatezza della situazione. E oggi, con l’acquisizione della Toscana Pane da parte della Panitaly e la firma dell’accordo sindacale, è stato raggiunto il primo risultato, cioè il mantenimento del sito produttivo sul nostro territorio. La nostra speranza è che uno dei marchi storici di Altopascio, che da anni porta avanti l’eredità del pane toscano, possa riprendere la sua strada con maggiore solidità e maggiori aspettative di crescita. Da parte nostra, così come lo abbiamo fatto in questi mesi, quando siamo stati accanto ai lavoratori e al curatore fallimentare con costanza quotidiana, continueremo a vigilare rispetto all’andamento aziendale, a restare a disposizione dei dipendenti per qualsiasi necessità e a farci carico nei confronti di Regione e Governo di qualsiasi tipo di intervento per garantire la ripresa dell’azienda. Nei mesi scorsi abbiamo scelto di non parlare pubblicamente della vertenza, perché in ballo non c’era solo il nome di un’impresa, ma la vita di molti lavoratori e, quindi, di molte famiglie. Abbiamo preferito al contrario operare in silenzio e sottotraccia, con l’unico interesse di arrivare il prima possibile, ma senza pressioni o fughe in avanti, alla soluzione ottimale per le diverse parti in causa.