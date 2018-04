Toscana Pane di Altopascio: per la Cgil fondamentale salvare i posti di lavoro

ALTOPASCIO – «Salvare i posti di lavoro: è questo l’obiettivo della Cgil, da tempo impegnata per la vicenda Toscana Pane, una realtà importante del territorio altopascese, sia per il marchio e la storia che rappresenta, sia per i livelli occupazionali». Lo ha detto la Cgil per voce di Lino Giovannelli, segretario del sindacato di categoria Flai Cgil.

«Si è appena conclusa una prima parte fondamentale e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per il futuro dell’azienda – prosegue Giovannelli -, ad oggi fallita, all’interno di una trattativa complessa, per niente facile e non ancora conclusa, che vede da mesi un impegno congiunto delle forze sindacali e dell’amministrazione comunale, con la piena collaborazione del curatore fallimentare, sempre in contatto con i rappresentanti dei lavoratori».

Giovannelli infatti dice che dopo l’apertura delle buste avvenuta sabato, lunedì verrà ufficializzato e depositato in Tribunale l’esito della gara fallimentare con il nome e i dettagli dell’offerta da parte del nuovo acquirente.

«Contemporaneamente – prosegue – si aprirà la partita sindacale, volta a tutelare i posti di lavoro, messi a rischio dal recente fallimento. La fase è quindi cruciale e non necessita di fughe in avanti, ma di un lavoro silenzioso e costante per riuscire nella delicata impresa: il nostro impegno – conclude il sindacalista – è quello di sempre, a favore del lavoro e della comunità di Altopascio».