Torneo “Roberto Biagioni”, una sfida di incontro e condivisione

CASTELNUOVO – Grande successo tecnico e partecipativo per il torneo di pallavolo femminile categoria Under16, organizzato da Pallavolo Garfagnana e dal gruppo degli amici di Roby, concluso domenica 13 maggio e facente parte dell’11° edizione del “Roberto Biagioni” a Castelnuovo di Garfagnana.

Il sabato pomeriggio si è svolto, come da tradizione, il prologo del torneo con l’accoglienza della squadra ospite di Norcia seguita con la cena societaria dell’amicizia. Gli organizzatori vanno fieri di poter avere nel torneo le ragazze della sfortunata cittadina umbra e ringraziano l’allenatrice Francesca Di Curzio per la bella collaborazione e amicizia nata in questi due anni.

Il via alle partite è stato dato domenica mattina con le formazioni di Pallavolo Garfagnana, Nottolini, Migliarino, Versilia, Norcia e Appennino pronte a contendersi il primato e i trofei speciali. In particolare la Coppa Fabio Aprili per la migliore giocatrice e il Trofeo Banco di Lucca e del Tirreno per la migliore palleggiatrice.

La fase a gironi della mattina ha visto le ragazze di Pallavolo Garfagnana, Nottolini e Migliarino conquistare le finali per i primi tre posti, mentre Norcia, Appenino e Versilia, andavano a giocare per le posizioni dal 4 al 6 posto.

Il pranzo organizzato dagli Autieri, si svolto nella tensostruttura di piazzale Chiappini ed segnando un bel momento di incontro e condivisione tra le giovani atlete presenti, come dimostrazione che attraverso lo sport si possono tramettere valori come amicizia e solidarietà soprattutto verso chi vive momenti di difficoltà. Al termine della giornata le ragazze di Nottolini si sono aggiudicate meritatamente il primo posto davanti alle forti atlete di Migliarino, mentre conquistano un importante terzo posto le ragazze di Pallavolo Garfagnana guidate verso questo bel risultato dai Coach Paolo Pocai e Barbara Coli.

La classifica si completa con Versilia davanti ad Appennino e Norcia. Si è aggiudicata la coppa “Aprili” come miglior giocatrice del torneo Martina Della Croce del Migliarino Volley, mentre Elisa Biagioni della Nottolini si è meritata il trofeo Banco di Lucca e del Tirreno come miglior palleggiatrice. Pallavolo Garfagnana ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo importante evento sportivo ed in particolar modo gli sponsor. Al termine della premiazione da parte del Sindaco Tagliasacchi, degli assessori Suffredini e Bechelli a tutte le atlete sono stati donati pacchi contenenti prodotti tipici bontà della Garfagnana.

L’appuntamento è dunque per la prossima edizione!