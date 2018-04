Tornano le “Pulizie di Primavera”, la raccolta vicino a casa

LUCCA – Tornano anche quest’anno le “Pulizie di Primavera”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente SpA per il ritiro di particolari rifiuti in diversi luoghi del territorio nell’ottica di agevolare i cittadini nel conferimento. Il servizio infatti rappresenta una valida soluzione per tutte quelle persone che sono in difficoltà a recarsi alle stazioni ecologiche, i luoghi dedicati in particolare alla raccolta di materiali ingombranti ma non solo. Durante le “Pulizie di Primavera” sarà presente, secondo un calendario prestabilito, un operatore dell’azienda che gestisce i rifiuti che porterà un mezzo dedicato alla raccolta. I cittadini potranno portare, i particolare, rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti), elettrodomestici, apparecchiature elettriche e tutto quello che, di norma, viene conferito ai centri di raccolta.





“Anche per quest’anno abbiamo voluto dare ai cittadini la possibilità di disfarsi di rifiuti ingombranti e molto altro con una soluzione comoda e ‘a un passo da casa’ poiché l’iniziativa fa tappa in tutto il territorio comunale nell’arco temporale di tre mesi – spiega l’assessore all’ambiente Francesco Raspini –. In questo modo inoltre vogliamo proseguire nella sensibilizzazione di una corretta raccolta differenziata ricordando che per ogni rifiuto c’è un conferimento particolare che dobbiamo tutti rispettare per tutelare l’ambiente in cui viviamo. Invito tutti i cittadini quindi a prendere nota del calendario così da poter cogliere questa opportunità”.

Gli appuntamenti sono in tutto 22 e si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e il sabato mattina con orario 8.30 – 11.30 e toccheranno le varie zone del territorio comunale.

Il calendario dei ritiri inizia il 6 aprile al Parcheggio Traversa II di via di Picciorana ad Antraccoli (orario 15 – 18) e prosegue il 7 aprile al parcheggio dell’ex Mulino Pardini a San Pietro a Vico (orario 8.30 – 11.30). Gli appuntamenti proseguono la settimana successiva: il 13 aprile al parcheggio della scuola materna in via Matteotti (orario 15 – 18) e il 14 aprile al cimitero di San Donato (dalle ore 8.30 alle ore 11.30). Il 20 aprile Sistema Ambiente farà tappa nell’area adiacente al cimitero di San Vito (dalle ore 15 alle ore 18) mentre il 21 aprile sarà al parcheggio di via dei Macelli (dalle ore 8.30 alle ore 11.30). Il mese di aprile si conclude con altri due appuntamenti: il giorno 27 nei pressi della chiesa di Maggiano sulla via Sarzanese (dalle ore 15 alle ore 18) e il 28 aprile alla chiesa di Nozzano prima del parcheggio dell’asilo (orario 8.30 – 11.30).

Le “Pulizie di Primavera” proseguono poi nel mese di maggio: il 4 l’appuntamento è nelle immediate vicinanze del cimitero di S.Macario in Piano (dalle ore 15 alle ore 18) mentre il giorno 5 l’operatore di Sistema Ambiente sarà presente alle scuole di S.Alessio (orario 8.30 – 11.30). La tappa dell’ 11 maggio è al cimitero di Mutigliano (dalle ore 15 alle ore 18) mentre il 12 maggio sarà al campo sportivo nuovo di S. Maria del Giudice (orario 8.30 – 11.30). La settimana successiva Sistema Ambiente SpA si sposta al parcheggio di via Passamonti angolo via Tofanelli a San Concordio nel giorno 18 maggio (dalle ore 15 alle ore 18) e poi, il 19 maggio, nel piazzale della scuola materna di S.Michele di Moriano (orario 8.30 – 11.30). Gli ultimi due appuntamenti del mese saranno il 25 maggio all’ex iutificio al Piaggione (dalle ore 15 alle ore 18) e il 26 maggio nei pressi del cimitero di Mulerna (dalle ore 8.30 alle ore 11.30).

Altre sei tappe sono previste a giugno. Si inizia il 1° del mese nell’area del cimitero di S.Ilario di Brancoli (orario 15 – 18) e si prosegue l’8 giugno al parcheggio vicino la chiesa di Saltocchio (dalle ore 15 alle ore 18). Il 9 giugno l’appuntamento è nelle vicinanze della chiesa di Pontetetto (dalle ore 8.30 alle ore 11.30). Si prosegue il 15 giugno (dalle ore 15 alle ore 18) al piazzale Martiri Liggeri a S.Michele in Escheto e il 16 giugno (orario 8.30 – 11.30) in via dei Bacchettoni nel centro storico. Ultimo appuntamento di questa edizione delle “Pulizie di Primavera” sarà il 22 giugno (dalle ore 15 alle ore 18) in piazzale Verdi all’angolo via del Pallone (centro storico).

Si ricorda inoltre che è sempre possibile conferire materiali ingombranti alle isole ecologiche (a eccezione dei giorni festivi) dislocate sul territorio e, in particolare: a S.Angelo in Campo in via dei Ducceschi (orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18), a Monte S.Quirico in via per Camaiore (orario di apertura dal lunedì al sabato con orario 9 – 12 e 15 -18); un altro centro di raccolta si trova in via di Vicopelago a Pontetetto (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13) e, infine, un’altra isola ecologica è in località Mugnano e precisamente in via E. Mattei (aperta dal lunedì al sabato con orario 9 – 12 e 15 – 18). In queste aree si possono conferire i seguenti materiali: carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, rifiuti ingombranti, abbigliamento, tubi fluorescenti (neon), frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, olii vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie esauste, apparecchiature elettriche e elettroniche, cartucce esauste di toner.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0583.33211 e 0583.343645 o scrivere all’indirizzo mail infoa@nullsistemaambientelucca.it.