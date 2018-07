Tornano i ‘Salotti Musicali’ di Virtuoso e Belcanto

LUCCA – Per l’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto, il festival di musica da camera ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, tornano i “salotti musicali”. Affidati a Guido Zaccagnini, storica voce di Radio 3 Rai, i “salotti musicali” sono appuntamenti tra parole, ascolti e interviste per mettere a fuoco, con il contributo di musicisti, studiosi e pubblico, problemi, temi e approfondimenti riguardanti la Musica e i suoi rapporti con le altre Arti.

Alla Fondazione Ragghianti, si terrà mercoledì 18 luglio (ore 18.30) il primo dei due incontri in programma. Guido Zaccagnini e Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti e curatore della mostra che indaga l’influenza che Giacomo Puccini e la sua estetica esercitarono sulle arti visive in Italia a cavallo tra Otto e Novecento, affronteranno il tema della relazione tra “Musica e Immagini”, per cogliere nuove suggestioni sul mondo musicale e sulle sue possibili interconnessioni con le arti visive. Venerdì 20 luglio (ore 18.30, Palazzo Bernardini) Guido Zaccagnini dedicherà il suo “salotto musicale” a “Il quartetto d’archi”.

Entrambi gli incontri saranno a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.