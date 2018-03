Tornano gli incontri ‘Friday I’m in Love’ allo Sky Stone: venerdì ospite è Marco Rossari e il suo libro su Dylan

LUCCA – Gli incontri sulla storia della musica ‘Friday I’m in Love’ allo Sky Stone & Songs ripartono con un appuntamento speciale: venerdì 23 marzo, come sempre alle 21:30 in piazza Napoleone, a ingresso libero, lo scrittore e traduttore Marco Rossari presenterà il suo nuovo libro ‘Bob Dylan – Il fantasma dell’elettricità’.

Una sorta di ‘anteprima’ del ciclo di incontri, quindi, che porta l’attenzione su uno dei più grandi artisti – se non il più grande – dei nostri tempi: Bob Dylan e che rappresenterà l’occasione per parlare del ‘Menestrello di Duluth’, approfondendo alcuni aspetti della sua carriera, visti attraverso gli occhi e l’esperienza di vita dello scrittore.

Marco Rossari è al suo quinto libro per la collana ‘Incendi’ della casa editrice Add, libri che, attraverso il racconto di sé e della propria passione, invitano i lettori a un duplice percorso: nell’immaginario narrativo dell’autore e, in questo caso, nell’arte di Bob Dylan.

Rossari, nel suo libro, ci dice che, di fatto, la discografia di Bob Dylan non esiste, sono come ‘fantasmi’, perché Dylan non è un cantante, ma «un flusso musicale, una tradizione che si protrae, un ininterrotto dialogo tra quello che è stato e quello che sarà nella musica americana». Un’autobiografia, quindi, ma anche una lettera d’amore, un romanzo che racconto molto di Dylan, ma anche del nostro rapporto con il mistero della musica.

Per informazioni e per i podcast degli incontri passati: www.skystoneandsongs.it