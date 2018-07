Torna Virtuoso e Belcanto: per 15 giorni 29 grandi maestri e 135 allievi a Lucca per masterclass musicali

LUCCA – Terza edizione per ‘Virtuoso e Belcanto’, il festival-corso che porta a Lucca 29 grandi maestri e 135 allievi provenienti da tutto il mondo nel periodo che va dal 16 al 29 luglio. In questo ambito, inoltre, saranno organizzati 22 concerti, 2 mostre, 4 conferenze, 5 concorsi e 1 workshop di fotografia in 15 meravigliose location a Lucca e dintorni.

«I numeri parlano da soli – dice il presidente del Teatro del Giglio, Gianni Del Carlo – e dimostrano come Lucca sia realmente divenuta un crocevia di formazione di alto livello per quanto concerne la musica».

Dello stesso parere anche il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli che sottolinea come sia importante la sinergia del festival con la città che «sempre più si attesta come città della musica».

Ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, Virtuoso & Belcanto presenta alla città e ai suoi ospiti una programmazione concertistica intensa e variegata, degna dei più importanti festival internazionali di musica classica, che correda l’articolato programma di masterclass e concorsi che sono il fulcro del festival, nato per creare occasioni di formazione, conoscenza e collaborazione tra giovani musicisti e importanti concertisti e docenti di fama internazionale, dando al tempo stesso un’occasione unica di confronto fra nuovi talenti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha sottolineato come la manifestazione sia cresciuta anno dopo anno, raffinandosi e ampliando la propria prospettiva. «Man mano che l’iniziativa cresce – ha detto Tambellini – aumenta anche il coinvolgimento del territorio che sarà sempre più coinvolto e della città che diviene parte attiva della manifestazione».

Nelle prossime due settimane, giungeranno a Lucca giovani e talentuosi musicisti che confermano il livello internazionale di Virtuoso & Belcanto e il suo successo: 135 allievi effettivi provenienti da 36 paesi dei quattro continenti Europa, Asia, America e Oceania. La presenza di genere è praticamente identica (51% maschi, 49% femmine). L’82% degli iscritti sono in età universitaria (superiore ai 18 anni), il 7% sono gli allievi più giovani, mentre l’11% sono gli iscritti di età post-universitaria. Il livello di preparazione degli iscritti è altissimo. Tra tutti, e solo a titolo esemplificativo, si segnalano due studenti della classe di pianoforte: il belga Yannick Van De Velde, che nel 2016 vinse il primo premio del concorso pianistico di Virtuoso & Belcanto, e che ha appena debuttato come solista con i Berliner Philharmoniker; Szymon Neehring, pianista polacco vincitore del primo premio al Concorso Rubinstein 2017. Tra gli strumentisti ad arco, alla classe di violino è stata ammessa la giovanissima violinista sud coreana Haim Choi, che ha già debuttato come solista con la London Philharmonic Orchestra.

Mentre mantiene intatta la propria vocazione all’alta formazione strumentale – masterclass di pianoforte e fortetpiano, violino, viola, violoncello e musica da camera e concorsi riservati agli iscritti alle masterclass (per le categorie di violino, violoncello, pianoforte e musica da camera) -, Virtuoso & Belcanto condivide il proprio patrimonio musicale con la città che ospita il festival. Il calendario degli eventi, estremamente ricco e variegato, mira a instaurare uno stretto contatto fra gli artisti e il pubblico senza facili concessioni di programma, ma solo attraverso una reale condivisione di emozioni e pensieri attraverso la magia della musica. Dal 16 al 29 luglio, Lucca risuonerà di musica diffusa, vitale e gioiosa nei luoghi di spettacolo e in ambientazioni insolite e suggestive, con un cartellone ricco e composito di concerti e appuntamenti musicali (tutti i dettagli sul sito www.virtuoso.events/programma.php) ripartiti in due sezioni tematiche:

I VIRTUOSI – 13 concerti che vedranno protagonisti il Trio Voces Intimae (ensemble in residenza) e i docenti impegnati nelle masterclass: Luc-Marie Aguera (Quartetto Ysaÿe), Boris Berman, Jan Bjøranger, Adrian Brendel, Riccardo Cecchetti, Paul Cortese, Luigi De Filippi, Yejin Gil, Bruno Giuranna, Eszter Haffner, Ilmari Hopkins, Xenia Jankovic, Ian Jones, Ani Kavafian, Sandro Meo, Alain Meunier (direttore artistico della Scuola di Musica di Fiesole e del Concorso internazionale di quartetto d’archi di Bordeaux), Bård Monsen, Wei-Yi Yang;

I COLORI DEL TALENTO – 10 tra concerti e concorsi aperti al pubblico che vedranno protagonisti gli studenti delle masterclass.

Si confermano inoltre per l’edizione 2018 del festival i “salotti musicali” affidati a Guido Zaccagnini, storica voce di Radio 3 Rai, che coinvolgeranno artisti e pubblico sui temi “Musica e immagini” (mercoledì 18 luglio ore 18.30, Fondazione Ragghianti) e “Il quartetto d’archi” (venerdì 20 luglio ore 18.30, Palazzo Bernardini). Entrambi gli incontri saranno a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Gregorio Moppi, firma di Repubblica e di Amadeus, incontrerà venerdì 27 luglio (ore 18.30, Real Collegio, ingresso libero e gratuito) il pianista e docente Boris Berman per una conversazione sulla vita e sulla carriera dell’artista.

Novità dell’edizione numero tre di Virtuoso & Belcanto, la collaborazione con la prestigiosa Scuola internazionale di liuteria di Cremona, cui si deve la mostra La liuteria attraverso la scienza curata da Massimo Negroni. La mostra, che espone alla Casermetta San Frediano preziosi strumenti ad arco e pizzico provenienti dalla scuola cremonese, creando un percorso nella storia degli strumenti musicali dal Rinascimento ad oggi, sarà introdotta dalla conferenza inaugurale di Massimo Negroni in programma lunedì 16 luglio alle ore 12 al Real Collegio. Questi gli orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dal 17 al 29 luglio dalle ore 10 alle ore 18; il 16 luglio, giorno dell’inaugurazione, sarà visitabile dalle ore 15 alle ore 18.

Altra novità, il workshop di fotografia di eventi musicali tenuto da Peter Adamik. Fotografo ufficiale di Virtuoso & Belcanto, cui tra 2016 e 2017 ha regalato immagini di rara bellezza, Peter Adamik tornerà a Lucca per l’edizione numero tre del festival e sarà impegnato, per l’occasione, anche sul fronte formativo: terrà infatti un workshop dedicato alla “fotografia classica”, un seminario intensivo (24 ore in 3 giorni) nel mese di luglio. I partecipanti al workshop avranno l’opportunità di fotografare, sotto la supervisione di Peter Adamik, i giovani musicisti sul palco e dietro le quinte durante masterclass, prove e concerti. Un’occasione imperdibile per confrontarsi con le tecniche di fotografia legate alla musica dal vivo, che hanno in Peter Adamik un maestro indiscusso; tra i suoi “clienti” si annoverano infatti la Berlin Philharmonic Orchestra, la Baltic Sea Philharmonic, la DSO / Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, il Coro della radio di Berlino, la Staatskapelle di Berlino e, ultimo ma non meno importante, il neonato Pierre Boulez Saal.

