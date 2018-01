Torna sul ring la Pugilistica Lucchese

PORCARI – Con largo anticipo la Pugilistica Lucchese è già tornata sul ring : domenica sera 21 Gennaio a Coriano di Rimini .

Appena archiviata la stagione 2017 la Pugilistica Lucchese con largo anticipo sui tempi previsti si è trovata di nuovo sul ring la sera del 21 Gennaio ( normalmente fino a metà Febbraio è difficile trovare attività per i pugili ) , a Coriano di Rimini invece gli organizzatori hanno allestito una manifestazione nella anomala serata di Domenica presso il PalaSic appunto di Coriano e hanno pensato di chiamare la Pugilistica Lucchese trovandosi in difficoltà per allestire due incontri causa malattia degli avversari.

Sono cosi saliti sul ring per la Pugilistica Lucchese Mattia Mori Ubaldini senior di 69 kg al suo secondo incontro e Martina Morotti la giovane pugilessa di Monsagrati ( Pescaglia ) che milita in questa stagione tra le youth , tecnico Massimo Giuliano. Martina Morotti ha disputato tre riprese di allenamento pubblico senza verdetto perché la sua avversaria Lucia Gaia ( Accademia Pugilistica Valconca ) è maggiorenne e non sarebbe stato possibile avere un match ufficiale , di fronte ad un palazzetto gremito in ogni ordine di posti Martina Morotti ha mostrato tutte le sue qualità tecniche , tenendo sempre il centro del ring in costante azione offensiva evidenziando notevoli miglioramenti che lasciano ben sperare per questa importantissima stagione 2018.

Mattia Mori Ubaldini ha incrociato i guanti con il pugile di casa Michele D’Angeli ( A.P.Valconca ) , tre riprese condotte solo a “ marcia avanti “ dal pugile lucchese con D’Angeli costretto sempre alla difensiva , spesso chiuso negli angoli : il verdetto è andato al pugile di casa con qualche rammarico da parte del tecnico della lucchese Giuliano Massimo ma anche il pugile Mori si aspettava qualcosa in più dal verdetto . Rimane comunque la bella prestazione fornita da Mori che con pochissimo preavviso si è fatto trovare pronto , da metà Febbraio i pugili lucchesi saranno impegnati sul ring di Firenze per il “Torneo Nepi “ , torneo aperto a tutte le categorie con gironi suddivisi anche per esperienza .

La Pugilistica Lucchese ha inoltrato la sua candidatura alla Fpi per richiedere l’organizzazione della fase regionale del Torneo Nazionale Senior in programma dal 20 al 22 Aprile : la location individuata sarebbe molto suggestiva a due passi dalle mura urbane di Lucca e potrebbe attirare molti pugili provenienti da tutta la Toscana .