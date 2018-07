Torna Rock in Forte, la rassegna musicale per giovani organizzata dal comune di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Anche quest’anno torna Rock in Forte, la rassegna musicale per giovani organizzata dall’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi, e lo fa con un format totalmente rinnovato: l’edizione 2018 vedrà infatti un contest in un’unica serata. I primi tre verranno premiati e, per la band prima classificata, è in programma un riconoscimento speciale al momento.

L’evento, curato e presentato da Edoardo Cosci e Gabriele D’Angiolo e quest’anno con la speciale consulenza artistica di Marco Macchiarini, si svolgerà lunedì 30 luglio alle 21:00, alla Pineta Tarabella, con ingresso gratuito. A partecipare al contest saranno i gruppi Aibrid Plants, Lamarea, Abramo e la bicicletta a righe, Lanikea, Quiet Please, Sidewalkers, More than nothing; tutti provenienti dalla Versilia e da Massa, spazieranno dal rock alternativo italiano al pop, senza dimenticare il cantautorato indie, soddisfacendo così tutti i gusti musicali. A giudicare i giovani artisti una giuria qualificata, composta da musicisti, docenti ed esperti della Provincia.

«D’accordo con i giovani organizzatori di Rock in Forte – afferma Alberto Mattugini, consigliere delegato alle Politiche giovanili – abbiamo pensato di rinnovare la manifestazione con una formula più snella e, grazie anche alla consulenza artistica di Macchiarini, in grado di diventare un trampolino di lancio per i musicisti più meritevoli. Ci auguriamo di avere moltissima partecipazione e che la serata possa essere un momento di vera condivisione».