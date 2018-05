Torna l’appuntamento estivo con il ‘Summer Soccer’ per bimbi e ragazzi a Lucca: ecco cos’è e come parteciparvi

LUCCA – Mamme e papà, state già pensando all’estate per i vostri bambini?

A Lucca c’è chi da quasi 20 anni a Lucca ci pensa per voi. Torna, infatti, anche quest’anno per un’edizione ancora più ricca l’ormai famoso “Summer Soccer”, il campo estivo all’insegna dello sport, del gioco, della creatività e del sano divertimento per i bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni della Piana di Lucca. E per capire bene di cosa si tratti, sabato 26 maggio, Stadio di Lucca al Centro Sportivo Sandro Vignin, è organizzato un ‘Open Day’

Sono aperte in questi giorni le iscrizioni alla 18ma edizione del progetto, organizzato dall’A.S.D. Sport&Fun, patrocinato dai comuni di Lucca e Capannori e dalla Provincia di Lucca. Anche quest’anno l’attività si dislocherà in due location esclusive: al campo sportivo di Antraccoli e allo stadio di Lucca, in particolare al centro sportivo S. Vignini. Per avere maggiori informazioni sul Camp, abbiamo incontrato i due responsabili, Maurizio Lenci e Marco Di Bene, entrambi docenti di Educazione Fisica.

Il Summer Soccer 2018 inizierà lunedì 11 giugno e sarà attivo per tutta l’estate, 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì.

Ogni mattina le attività avranno inizio alle 7,30 e si concluderanno alle 18 con la possibilità per gli iscritti di rimanere a pranzo

Al mattino, i bimbi e ragazzi più grandi – divisi per fasce di età – faranno attività multisportiva, sotto la supervisione di istruttori qualificati e con esperienza pluriennale (diplomati ISEF, laureandi in Scienze Motorie, istruttori di nuoto), mentre per i più piccoli saranno organizzate diverse attività ricreative, manuali e motorie adatte alle loro età, sempre con insegnanti qualificati e professionisti del settore. Anche quest’anno, settimanalmente, verranno proposte nuove esperienze per incrementare le possibilità di divertimento per i ragazzi, continuamente affiancati da istruttori qualificati: Tiro con l’arco, nuoto, tennis, scherma (con la collaborazione della Scherma Lucca), Zumba Kids, Agility Dog (con cani certificati dell’Agility Dog Lucca), arti marziali, ginnastica ritmica, baseball e rugby. Spazio anche con i giochi d’acqua: una volta a settimana viene offerta la possibilità di andare in piscina (Capannori e Circolo Nuoto Lucca – ITI) per imparare a nuotare o semplicemente per divertirsi in acqua.

Nel pomeriggio i ragazzi potranno svolgere i compiti scolastici aiutati dagli istruttori.

Per info e iscrizioni, visita il www.summersoccer.it e la Pagina Facebook summer soccer lucca.