Torna l’appuntamento con la Befana di Confartigianato Lucca al Foro Boario

LUCCA – Mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21 si svolgerà al Foro Boario per il quinto anno consecutivo, la tradizionale festa della Befana organizzata come tutti gli anni dalla nostra Associazione in collaborazione con l’ANAP (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) e giunta ormai alla diciannovesima edizione.

Come consuetudine, si tratterà di una serata all’insegna dell’allegria soprattutto per i bambini che saranno intrattenuti con balli e giochi di prestigio. Per i nonni ed i genitori sarà un’occasione per fare festa insieme ai piccoli. Ovviamente, il punto centrale della festa sarà l’arrivo della Befana che si prodigherà nella distribuzione delle calze.

Chi ancora non avesse inviato il coupon di prenotazione può farlo anche telefonando alla Confartigianato Lucca (0583/47641) nella mattinata del 2 gennaio 2018 indicando il numero dei bimbi che vogliono partecipare.

Ciò è necessario perché nessun bimbo rimanga senza la tanto desiderata calza.