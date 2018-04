Torna la “Lions Running” con i medici in piazza per le visite gratuite

LUCCA – Tornano in piazza i Lions Club per mettersi al servizio della cittadinanza ed offrire l’occasione di un momento di sport e svago all’insegna della solidarietà.

Sabato 21 aprile nella splendida cornice di Piazza Napoleone, “Piazza Grande”, si svolgeranno due eventi finalizzata a sensibilizzare i cittadini a temi importanti come la vista e il diabete, attraverso attività che creino aggregazione, armonia, invitando tutti a partecipare e condividere il messaggio. Ma non solo. Due infatti saranno le iniziative cardine di questa giornata: la “Lions running”, che arriva alla sua 3° edizione, il cui ricavato servirà ad acquistare bastoni elettronici per ipovedenti e non vedenti, e la possibilità per chi lo desidera di accedere a visite medico-gratuite direttamente in piazza. Ma vediamo nel dettaglio le iniziative.

Il “Lions in piazza” con i suoi gazebi colorati di giallo vedrà i medici dei Lions Club con altri volontari a disposizione della cittadinanza per consulenza mediche gratuite per la prevenzione sanitaria riguardanti una serie di patologie con la collaborazione della Associazione Lucchese Amici del Cuore, dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca, Della Croce Rossa Italiana, della AILI Associazione Italiana Latto- Intolleranti, e della Associazione Diabetici Lucchesi e Centro Antidiabetico che opereranno con una postazione specifica per valutare la predisposizione al diabete nell’ambito della Campagna Internazionale Lions per la conoscenza e la prevenzione di questa importante patologia.

Le consulenze mediche saranno disponibili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

<<Molte volte oggi – spiega il Governatore Lions della Toscana Fabrizio Ungaretti – molte persone rinunciano agli esami medici per mancanza di fondi. Non si tratta ovviamente di esami al pari di quelli che si possono ottenere con dei macchinari ospedalieri, ma l’attrezzatura di cui disponiamo è ottima e avanzata e permette se non altro di evidenziare se siano necessari o meno ulteriori approfondimenti. Si tratta di un’opportunità per tutti. Tra le altre cose poi, da gennaio 2018 è partita la nostra campagna contro il diabete e questa è un’occasione importante per fare una prima rilevazione di eventuali sintomi, considerando che sono in moltissimi a non sapere di soffrire di questa patologia>>.

Il “3° Lions Running – La marcia al ritmo del cuore” è invece il titolo della gara non competitiva valevole per il 42° Trofeo Podistico Lucchese “Il sabato…. si vince”. Essa aprirà la consegna dei cartellini ai partecipanti alle ore 14.45 per prendere il via alle 15.30 con tre percorsi da 2, 5 e 10 km. Un terzo percorso meno impegnativo è stato organizzato nell’ambito della Campagna Internazionale Lions contro il Diabete.

Entrambe le manifestazioni si svolgono con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca e dell’ASL nord-ovest. <Solidarietà e collaborazione da parte dell’Amministrazione del Comune di Lucca, ma anche della Provincia e dei Comuni vicini – queste le parole dell’assessore Ilaria Vietina -. Questa dei Lions Club è una combinazione tra attività sportiva, che tra i vari benefici contribuisce a rafforzare un senso di comunità, e l’attenzione alla salute e al benessere attraverso un apparato di associazioni e medici competenti. Quello delle visite gratuite, in particolare, è un’opportunità unica anche di accesso ad esami che spesso richiedono costi elevati o lunghi tempi d’attesa, il tutto in un’occasione di festa>>.

La scelta di occuparsi del tema della vista trova le sue radici nella storia stessa del club. Da quando Helen Keller nel 1925 chiese ai Lions di diventare i “Cavalieri della Luce” i Lions hanno svolto prevenzione e offerto cure oculistiche a favore di milioni di persone in tutto il mondo.

In linea con questo impegno assunto da allora, le offerte raccolte durante le due manifestazioni saranno impiegate interamente, grazie alla collaborazione con l’ONLUS AMO dell’AMORE, per l’acquisto del BEL, Bastone Elettronico Lions, un’apparecchiatura innovativa adottata dai Lions per aiutare le persone con disabilità visiva a muoversi con maggiore autonomia e sicurezza. Un gazebo BEL è stato predisposto per dimostrare l’efficacia di questo moderno mezzo al servizio della disabilità visiva.

Sei i Lions Club (Antiche Valli Lucchesi , Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia e Pietrasanta Versilia Storica) che hanno contribuito a questa giornata, insieme con due Leo Club (Lucca e Pescia Valdinievole).

<<Far capire chi sono davvero i Lions è un’altra delle finalità di questo tipo di azioni – prosegue Ungaretti -. Siamo spesso associati alla definizione di club d’élite e cene”, ma la realtà è che siamo nati per servire gli altri, offrendo appunto dei “service” come quelli nelle piazze con le visite medico-gratuite. Vogliamo far vedere che ci siamo fisicamente. Le nostre azioni non sono legate ad una tematica specifica e ci muoviamo a 360° per fare prevenzione e promuovere benessere, dai progetti nelle scuole per sensibilizzare al papilloma virus a un dell’universo social consapevole, spostandoci in base alle necessità>>.