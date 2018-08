Torna in scena a Torre del Lago ‘Tosca’ per l’ultima replica della stagione 2018

VIAREGGIO – Domenica 12 agosto torna in scena, per l’ultima recita della stagione, Tosca, l’opera più drammatica di Puccini la cui vicenda ruota intorno a tre personaggi principali, Tosca, Cavaradossi e Scarpia: una tormentata storia d’amore quella di Floria Tosca con il pittore Mario Cavaradossi, ostacolata dalle vicende politiche e dal ricatto del capo della polizia pontificia, il barone Scarpia. A Torre del lago l’opera viene proposta nel nuovo allestimento firmato da Giancarlo Del Monaco uno dei registi più importanti della sua generazione, riconosciuto sulla scena internazionale per aver messo in scena centinaia di produzioni liriche. “una Tosca tradizionale” la cui regia si è distinta per la cura maniacale dei dettagli. Un dipinto, il suo Te Deum sulle magnifiche e monumentali scenografie di Carlo Centolavigna, esaltate dal raffinato disegno luci di Valerio Alfieri e dai Sontuosi e raffinati i costumi ideati e realizzati da Floridia Benedettini e Diego Fiorini.

Lo spettacolo di domenica 12 agosto avrà protagonisti i solisti, Gabrielle Mouhlen nel ruolo del titolo, mentre il tenore Hector Mendoza Lopez sarà Cavaradossi e Stefan Ignat il Barone Scarpia.

Orchestra e Coro del Festival Puccini diretti dal Maestro Dejan Savic. Cesare Angelotti Davide Mura, Il Sagrestano Claudio Ottino, Spoletta Francesco Napoleoni, Sciarrone Andrea De Campo, Un carceriere Massimo Schillaci, Un pastorello , Gaia Niccolai Assistente alla regia Elena Kalabakas, Assistente alla scenografia Andrea Tocchio, Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini, Maestro del Coro voci bianche Viviana Apicella

Tosca – Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini ore 21.15

Biglietti da € 19.50 tel. 0584 359322

PUCCINIFESTIVAL.IT