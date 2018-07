Torna il “White Party”: in Versilia tra vip, beneficenza e divertimento

MARINA DI PIETRASANTA – Una grande festa si terrà nella splendida location del Texas Beach di Marina di Pietrasanta sabato 21 luglio: il “White Party Anniversary“. E la notte in quell’occasione si tingerà di bianco. Tutti i partecipanti, infatti, dovranno indossare abiti rigorosamente “white”. ​Beneficenza e divertimento saranno il fil rouge dell’evento. Un connubio indissolubile per il patron dell’evento Maurizio Bendinelli, ex direttore di noti locali come Twiga, Ostras e Capannina, attualmente GM di Riviera Forte dei Marmi e ideatore da 15 anni di White Party Anniversary appuntamento fisso per gli habitués del nostro litorale.

Il Party vanta la preziosa collaborazione dell’imprenditore Nicola Posarelli creatore del brand di t-shirt TeeForTwo e di Never Perfect, progetto artistico ideato dall’artista Lucia Ferrara contro la violenza sulle donne, fisiche o psicologiche. Un progetto nato dall’esperienza diretta e personale dell’artista, che ha l’obiettivo di lanciare un messaggio positivo di “rinascita e metamorfosi dell’anima”.

Il ricavato della vendita delle t-shirt sarà devoluto per aiutare i bambini del reparto oncologico dell’ospedale Mayer di Firenze tramite l’ Associazione Nicco Fans Club Onlus.

​Media partner dell’evento il nuovo periodico del Territorio The Versilia Lifestyle​ ideato da Isotta Boccassini, direttore responsabile, giornalista e organizzatrice di eventi.

Ma vediamo il programma della serata. Start alle ore 21 con l’aperitivo sulle note delle migliori hit del dj Jacopo Corazza, poi cena di gala (solo su prenotazione: 329 4190430) e, a seguire, dopo le 23.30 festa aperta a tutti coloro che si presenteranno vestiti di bianco come nello stile di tutti i “White Party” organizzati da Maurizio Bendinelli. In consolle, un dj “special guest” Momo from Mojo Milano.

L’appuntamento è attesissimo in tutta la Toscana: caldo, mare e una magnifica festa a bordo piscina fra moda, musica e ottima cucina. Tant’è che l’evento in Versilia richiama sempre personaggi del mondo della moda e dello spettacolo: negli anni passati hanno partecipato Andrea Bocelli, Gigi Buffon, Belen Rodriguez, Demetrio Albertini, Roberto Farnesi, Alena Seredova e molti altri vip.

