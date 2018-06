Torna il sereno tra Comune e vigili: raggiunto l’accordo sui nuovi orari

LUCCA – L’amministrazione comunale e la rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti comunali hanno raggiunto un accordo sui nuovi orari di lavoro che, con la soddisfazione di entrambe le parti, chiude la vertenza sindacale che si era aperta nel gennaio scorso con il recesso unilaterale da parte della Giunta comunale all’Accordo quadro del 2004 che stabiliva l’organizzazione dei turni.

Elaborata con il contributo delle organizzazioni sindacali e approvata a maggioranza nell’assemblea dei lavoratori, la proposta si basa su una ‘settimana lunga’ di sei giornate – come richiesto dall’amministrazione – con un sistema di turnazione articolato su un ciclo di otto settimane e con un orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti. Questo consentirà una maggiore presenza degli agenti nei turni giornalieri, dove si registreranno 25 giornate lavorative in più ad agente all’anno, riducendosi i giorni di assenza per riposo dagli attuali 136 ai 111 del nuovo accordo; entrambe le parti hanno convenuto come questa nuova articolazione consenta una migliore organizzazione del lavoro rispettando i riposi necessari agli agenti.

«Ringrazio le organizzazioni sindacali e gli agenti per il grande senso di responsabilità che ha caratterizzato questa trattativa, in certi momenti anche dura – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza e al personale Francesco Raspini – siamo riusciti a trovare una mediazione vantaggiosa per tutti che garantirà un servizio migliore per i nostri concittadini perché quando prevale l’ottica del bene comune è molto più facile arrivare a soluzioni per i problemi complessi».