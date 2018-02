Torna il sereno nel cielo del Tau, tre vittorie e una sconfitta per i ragazzi amaranto

ALTOPASCIO – Torna il sereno nel cielo amaranto del Tau. Solo gli Allievi Elite non ce la fanno contro la Sestese e portano a casa un’altra sconfitta, mentre gli Allievi B sconfiggono l’Olimpia Firenze. Doppio successo per i Giovanissimi che vincono, gli Elite, contro il Margine Coperta, e i B contro il Valle di Ottavo.

Un’altra sconfitta, immeritata, per la squadra di mister Gandini, battuta dalla Sestese. Dopo una buona partenza nel primo tempo, gli amaranto subiscono il contraccolpo della difesa, capitolando sul rigore di Di Vico. Gli Allievi Elite perdono ancora posizioni, piazzandosi settimi in classifica. Già in preparazione il match contro il Margine Coperta fissato per domenica 18 febbraio.

Tau Calcio – Sestese 0-1

Formazione Tau Calcio: Giovannetti, Pellicci, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Collecchi, Fazzini, Garunja, Luisotti, Pinucci, Donati, Petrilli, Pini, Sina, Grasso, Barsanti, Gaddini.

Formazione Sestese: Dambra, Testaguzza, Diotallevi, Belli, Patti, Dainelli, Dilaghi, Wahabi, Di Vico, Passeri, Rosi, Rossi, Paoli, Stefani, Gambini, Riggio, Bonifazi, Zocchi.

Reti: Di Vico.

Partenza in salita per gli Allievi B contro l’Olimpia Firenze che subiscono un iniziale svantaggio per merito della punizione battuta da Bianchi e andata a segno. Ci pensa poi Proietto a riportare il risultato sul pareggio e Barsaglini a segnare il gol del 2 a 1. La vittoria consente al Tau di scalare una posizione in classifica: sono terzi, con 41 punti, pari merito con lo Scandicci. Massima concentrazione per la partita di sabato 17 contro lo Sporting Arno.

Tau Calcio – Olimpia Firenze 2-1

Formazione Tau Calcio: Pieretti, Magini, Muccioli, Rinaldi, Federigi, Barsaglini, Marcellusi, Pratesi, Amato, Magini, Spitale, Banti, Mei, Proietto, Berruti, Sabia, Margheri, Gaddini.

Formazione Olimpia Firenze: Carnevali, Margheri, Viciani, Bianchi, Marra, Russo, Bianchini, Manetti, Scudocrociato, Ghilli, Giudice, Marziano, Fossi, Salomone, Giorgi, Magnolfi, Paggetti, Bianchi.

Reti: Bianchi (OF), Proietto (T), Barsaglini (T).

Dopo un primo tempo senza grandi slanci, i Giovanissimi Elite amaranto tirano fuori grinta e carattere nella ripresa, segnando due reti e lasciando il Margine Coperta a zero. Confermato, quindi, il secondo posto della squadra di mister Pucci che difende la posizione con 48 punti. Resa dei conti in vista domenica 18 contro la capolista Sestese: le distanze tra le due squadre potrebbero accorciarsi.

Tau Calcio – Margine Coperta: 2-0

Formazione Tau Calcio: Canalini, Iannello, Filieri, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Bachini, Barbato, Tartarini, Menconi, Likaj, Vivai, Bartolini, Di Vita, Silvano, D’Andrea Pisani, Selmi.

Formazione Margine Coperta: Bechelli, Zanchi, Zanda, Marchetti, Martinelli, Vezzosi, Consani, Bianchi, Latini, Vignozzi, Faraglia, Pagni, Ferraris, Giannelli, Manfredini, Martinelli, Stabile, Stringari.

Reti: Menconi, Caparrini.

Fila tutto liscio, infine, per i Giovanissimi B che si confermano vincitori anche nel match contro il Valle di Ottavo. La squadra di Barsotti mantiene saldo il primo posto in classifica, con il record di imbattibilità. La prossima si gioca contro il Borgo a Buggiano.

Tau Calcio – Valle di Ottavo 3-0

Formazione Tau Calcio: DI Biagio, Bindi, Lleshi, Marioni, Quilici, Ceccarelli, Rocco, Cecilia, Ceraolo, Giannotti, Domini, Birindelli, Carmignani, Fani, Oliva, Pieraccioli, Ramku, Tognetti.

Formazione Valle di Ottavo: Bertagna, Dami, Capurso, Castrucci, Dinucci, Errachid, Frugoli, Giusti, Giorgetti, Lunardi, Martelli, Mugnani, Nicoletti, Paolinelli, Pucci, Quilici, Vanni, Vitrani.

Reti: Tognetti, Giannotti, Ceraolo.