Torna Anteprima Vini della Costa Toscana: ospite d’onore il cinquantenne ‘Sassicaia’

LUCCA – Non di solo pane vive l’uomo, ma anche di vino. E vino di grande pregio è quello che sarà protagonista dell’edizione 2018 di Anteprima Vini della Costa Toscana. Il vino che diventa ‘cultura’ nel senso più ampio del termine, in quanto dietro quel colore, quel profumo e quel sapore vi è un mondo che si apre con i suoi segreti gelosamente custoditi, solo a chi ha la curiosità di voler approfondire la sua conoscenza.

Ma Anteprima Vini della Costa Toscana non sarà solo ‘vino’ nel senso più stretto del termine: sarà anche olio, sarà anche prodotti locali, sarà anche musica: insomma, sarà ‘cultura’ con un focus speciale sul Sassicaia, che quest’anno compie 50 anni.

A partecipare a questa edizione saranno oltre 600 etichette di 100 viticoltori delle province toscane bagnate dal Tirreno.

Anteprima Vini della Costa Toscana, prodotto dall’associazione Grandi Cru e da Event Service Tuscany, torna quindi sabato 5 e domenica 6 maggio a Lucca, nelle sale del Real Collegio, con un’edizione straordinaria, che celebra la Toscana come terra d’eccellenze a tutto tondo, tra vigneron di lungo corso e giovani viticoltori. L’edizione 2018 è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa da Alessandra Guidi, Event Service Tuscany, Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana, Gianni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio, Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, e Lucio Pagliaro, consigliere provinciale.

Sabato 5 maggio alle ore 15: un prestigioso omaggio al padre della Costa Toscana, il Sassicaia. 1968-2018: una verticale unica che in cinque assaggi esplora cinque decenni di un vino diventato per il mondo un mito e un riferimento di eleganza. Il fiore all’occhiello della splendida Tenuta San Guido, a Bolgheri, di proprietà di Nicolò Incisa della Rocchetta, presidente onorario dell’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana. Conduce la degustazione Daniele Cernilli.

IL PROGRAMMA – Al primo piano del Real Collegio, Anteprima Vini presenterà una galleria di produzioni della Costa, da Massa Carrara fino a Grosseto passando per Lucca, Pisa e Livorno. Non solo le più note etichette che contribuiscono a confermare la reputazione della Toscana nel mondo, ma anche giovani aziende che scelgono una strada di autenticità nelle proprie produzioni, esplorano i temi del biologico e del biodinamico e decidono di presentarsi attraverso i volti dei vigneron che personalmente raccontano le loro storie d’impresa. Ampio spazio anche per le province toscane dell’entroterra alle quali saranno dedicate le sale ospiti nazionali. Piccole e nuove denominazioni affiancheranno gli storici nomi del Chianti delle colline aretine, senesi e fiorentine, i Brunelli di Montalcino e l’esclusivo Nobile di Montepulciano. Ed è proprio al Chianti che sarà dedicata una masterclass dal titolo “Selvapiana. La storia del Chianti Rufina”: un percorso di degustazione che parte dal 1965 e si sviluppa in una ricca verticale di Bucerchiale dalla prima annata, 1979, ai giorni nostri.

A questo laboratorio e alla verticale dedicata al Sassicaia, si uniscono altri appuntamenti e momenti di approfondimento come l’“Etna. Il rosso del vulcano”, un’orizzontale di Nerello nella vendemmia 2014, annata difficile per tutta l’Italia peninsulare, ma straordinaria per la Sicilia, e “Il Re Nebbiolo”, un percorso alla scoperta di un grande vitigno per territori diversi: Barolo, Barbaresco, Lessona. Come ogni anno Anteprima si colora di internazionalità, con una ricca selezione di viticoltori ungheresi scelti da Tibor Gar, il figlio del grande enologo magiaro dell’Ornellaia prematuramente scomparso, anche lui enologo e produttore nella sua terra di origine. E ancora: giornalisti ed esperti del settore conosceranno i “campioni dalla botte alla vendemmia 2017”, per sviluppare una riflessione condivisa sull’andamento dell’annata nella Costa Toscana, mentre “Il Giardino di Anteprima”, al piano terra, a ingresso gratuito, proporrà una selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza, accompagnati da una selezione dei vini della Costa.

Prosegue inoltre la collaborazione con l’Accademia Maestro d’Olio di Fausto Borella che domenica alle 17 presenterà una selezione degli oli premiati con le corone dell’Accademia, e con la Manifattura Sigaro Toscano con l’organizzazione dello spazio Fumoir dove abbinare una piacevole degustazione di sigari a una selezione esclusiva di distillati.

GLI EVENTI COLLATERALI – Grande attenzione è stata dedicata anche alle partnership che danno vita a eventi collaterali di livello. Si consolida nell’edizione 2018 la sinergia con il Lucca Classica Music Festival, il festival musicale prodotto dall’Associazione musicale Lucchese, che organizzerà nel chiostro e nelle sale del Real Collegio esibizioni aperte al pubblico. Anteprima Vini stringe inoltre un accordo anche con l’Ordine degli Architetti di Lucca: una proposta formativa con crediti riconosciuti che esplora il paesaggio toscano del vino in una serie di incontri dedicati. Il workshop culminerà nel convegno Biodinamica: movimento e forma, che si svolgerà venerdì 4 maggio, alla vigilia di Anteprima Vini, sempre al Real Collegio. E per esplorare i sensi in un viaggio nella storia, domenica 6 maggio alle ore 11,30 Il naso racconta. Dal terroir francese alla costa toscana. A cura dell’Associazione Napoleone ed Elisa da Parigi alla Toscana con Simonetta Pardini. Non solo vino, quindi, ma anche incontri, dibattiti, spettacoli, performance e tante sorprese, a pochi passi dalle Mura cittadine.

Anteprima Vini è organizzato, con il sostegno di Conad del Tirreno, Fondazione Bertarelli, Strada dell’olio e del vino di Lucca, Lucca Promos, Allestend srl, Ideaprint srl, Colged, Artech e Amandla e con la partnership di Lucca Classica Music Festival, AML, Teatro del Giglio, Fisar Lucca, Università Campus Lucca, Ordine degli Architetti di Lucca.