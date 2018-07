Torna anche quest’anno il servizio bus “Versilia by night”: da sabato 7 luglio fino al 19 agosto

VIAREGGIO – «Il servizio ‘Versilia by Night’ – dichiara il Presidente di CTT Nord Andrea Zavanella – è un esempio di Tpl moderno, ovvero di un’offerta complementare a quella ordinaria, studiata e ritagliata su specifiche esigenze del territorio che coglie anche l’importante obiettivo di tutela della sicurezza dei giovani. Il riscontro positivo degli anni precedenti ha dimostrato che l’iniziativa piace agli utenti più giovani, i quali apprezzano la libertà e la tranquillità di muoversi con i mezzi pubblici anche in occasione delle uscite serali, quindi ampliando ai momenti dello svago notturno la sfera di utilizzo, invitando sempre a non esagerare. È importante insistere con la promozione tra i giovani all’uso del mezzo pubblico che è comodo, economico ed intelligente oltre che sicuro. L’auspicio è che anche quest’anno siano in tanti ad usufruire dei bus speciali nei mesi di luglio e agosto».

Continua il Consigliere di Amministrazione di CTT Nord Simona Deghelli: «nato per garantire la mobilità in sicurezza dei più giovani, il servizio si è in realtà dimostrato una piacevole opportunità anche per gli adulti che vogliano muoversi lungo la costa versiliese, per andare a cena fuori, o anche per una semplice passeggiata serale, liberati dallo stress del traffico e del parcheggio. Mi auspico che anche questo anno questa sarà un’iniziativa capace di attrarre molti utenti come sempre negli anni è avvenuto, con la speranza che l’uso del mezzo pubblico continui anche al rientro dalle vacanze estive come mezzo per muoversi nel traffico cittadino in alternativa al mezzo privato».

La linea interessata da questa serie di corse notturne è la n. NBS che collega Marina di Torre del Lago con Forte dei Marmi e l’arco orario è dalle 20:15 alle 6 del mattino.

La frequenza è oraria: la prima parte da Forte dei Marmi alle ore 21, mentre da Torre del Lago, la prima partenza è per le 20:15. L’ultima corsa, invece, è fissata rispettivamente alle 5:20 da Forte dei Marmi e alle 4:15 da Torre del Lago.

Il servizio sarà operativo fino a domenica 19 agosto compresa. Il biglietto ha un costo di 5,00 euro (acquistabile solo a bordo del bus) ed è valido tutta la notte.

Questo è il percorso:

Andata:

Marina di Torre del Lago – viale dei Tigli – Stazione Fs Viareggio – via Leonardo da Vinci – Piazza D’Azeglio – Principe di Piemonte – Lungomare – Lido di Camaiore – viale Colombo – Tonfano – Marina di Pietrasanta – viale Roma Versiliana – Forte dei Marmi.

Ritorno:

Forte dei Marmi – viale Roma Versiliana – Marina di Pietrasanta – Tonfano – viale Colombo – Lido di Camaiore – Lungomare – Principe di Piemonte – Piazza D’Azeglio – via Machiavelli – Stazione Fs Viareggio – via Lecci – Marina di Torre del Lago.

Le informazioni su orari e percorsi sono reperibili anche su questo sito, mentre per gli aggiornamenti in tempo reale, si può seguire @cttnord_lucca su Twitter.

Ctt Nord ha anche realizzato delle apposite brochure con tanto di cartina dei percorsi seguiti dagli autobus e, soprattutto, gli orari della tratta in direzione Marina di Torre del Lago e in direzione Forte dei Marmi.

I depliant saranno distribuiti nei locali pubblici e nei luoghi di aggregazione dell’intera Versilia e anche in altre zone del territorio provinciale.