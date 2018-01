Torna a Viareggio la “Giarrettiera Piccante”, la serata all’insegna della tradizione dei grandi veglioni

VIAREGGIO – A Carnevale torna protagonista la “Giarrettiera Piccante”, eleganza e sapore per una serata unica nel solco della tradizione dei grandi veglioni che hanno fatto la storia di Viareggio e del suo Carnevale. La serata, in programma sabato 3 febbraio, sarà ospitata nei saloni dell’Hotel Palace a Viareggio ed è stata promossa dal Club Italiano del Peperoncino, ormai radicato sul territorio e con molte nuove delegazioni in giro per l’Italia.

“Siamo contenti del successo della manifestazione – ha spiegato il presidente del CIP Onorato Spagnoli – festeggiamo il Carnevale con ironia, maschere ed ovviamente un po’ di piccante.” Ad essere premiata la creatività e la simpatia delle partecipanti perché da sempre viene scelta la giarrettiera, e non la gamba, più bella ed originale a tema peperoncino. Lo Chef Luca Lucchesi ha preparato per l’occasione un menu eccezionale con l’abbinamento di ben 5 vini grazie al sostegno di Tenuta Mariani e Fattoria Al Dotto, e ovviamente lui: sua maestà il peperoncino, da abbinare a parte per assecondare i diversi gusti in materia. A completare il programma ricco di divertimento e musica il talentuoso Dino Mancino con la showgirl Caterina Ferri ed il presentatore Andrea Montaresi. Una serata di gala ma anche una festa di Carnevale con premi e riconoscimenti alle maschere più belle. L’appuntamento con la quattordicesima edizione della Giarrettiera Piccante è sabato sera 3 febbraio al Palace Hotel a Viareggio.