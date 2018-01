Torna a Pietrasanta la lettura per bambini di “Nati per Leggere”

PIETRASANTA – Nuovo appuntamento con le letture ad alta voce dedicate ai più piccini. Sabato 20 gennaio alle ore 17.00 torna infatti Nati per Leggere, l’iniziativa per i bambini dai 0 a 6 anni che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “G.Carducci” di Pietrasanta a cura dei Lettori Volontari Nati per Leggere Versilia. Entrata libera. L’evento è promosso dalla Biblioteca comunale di Pietrasanta in collaborazione con Nati per Leggere Versilia nell’ambito del progetto Pietrasanta a misura di bambino. Info www.natiperleggere.it Per informazioni: Biblioteca Comunale “G.Carducci”

Orario: lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-13 e 14-19

Tel. 0584795500 – mail: biblioteca@nullcomune.pietrasanta.lu.it