Torna a Lucca il White Party: “Andare oltre si può” colora di bianco Piazza San Michele

LUCCA – Partito il conto alla rovescia per la V° edizione del White Party AOSP. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Lucca l’evento che da Parigi si è diffuso in tutto il mondo. Un’iniziativa conviviale, rigorosamente in bianco, che verrà ospitato nell’affascinante Piazza San Michele.

L’iniziativa, organizzata da “Andare oltre si può”, si svolgerà sabato 16 giugno alle ore 19.30 in Piazza San Michele a Lucca e si inserisce all’interno del calendario Vivi Lucca 2018, con il patrocinio di Comune di Lucca, oltre che da Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Capannori e Comune di Porcari.

La partecipazione è aperta a tutti, adulti e bambini, famiglie e gruppi di amici, ma è necessaria l’iscrizione attraverso il sito ufficiale dell’associazione al link goo.gl/oKia31 entro venerdì 15 giugno.

Tutti i partecipanti, vestiti completamente di bianco, dovranno portare con se tavoli e sedie e l’occorrente per allestire e imbandire una tavola rigorosamente bianca. Piatti in ceramica, bicchieri in vetro posate, tovaglia e tovaglioli in tessuto bianco e tutto ciò che occorre per render unica ed elegante la propria tavola. Carta e plastica sono vietate, perché ritenuti nemici dell’ambiente. Ogni tavolata provvederà a casa alla preparazione del menù. L’organizzazione non effettuerà somministrazione di cibo e bevande.

Durante la serata l’organizzazione ha previsto delle sorprese, come da tradizione, e un punto animazione per i più piccoli grazie alla collaborazione con il Lucca Summer Soccer.

In un luogo affascinante si svolgerà una serata da favola dove i partecipanti, veri protagonisti, vivranno in modo speciale e nuovo un importante spazio della città. Eleganza, accoglienza e rispetto caratterizzano il White Party di AOSP dedicato all’Associazione Down Lucca e all’Associazione L’amore non conta i cromosomi.

Gli organizzatori ricordano di portare i sacchetti per lo sporco. A fine serata i partecipanti dovranno sparecchiare, raccogliere gli avanzi e portare via tutto il materiale utilizzato, così da lasciare la piazza, come per magia, pulita e in ordine come è stata trovata all’arrivo.

Particolare attenzione ai social. Su facebook e instagram saranno pubblicate centinaia di foto con gli hashtag #aosp18 #whiteparty18 #Lucca e #Tuscany rendendo l’evento una speciale cartolina per Lucca.