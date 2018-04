FORTE DEI MARMI – Torna a Forte dei Marmi, il Concorso Nazionale “Marco Bramanti”, dedicato ai giovani pianisti, a cadenza biennale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forte dei Marmi e dall’Associazione musicale “Marco Bramanti”, in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli. Giunto alla sua 17esima edizione, il concorso nato per ricordare Marco Bramanti, giovane musicista morto prematuramente per un incidente stradale, ha assunto fin da subito carattere nazionale.

Dopo le selezioni del 24 aprile, mercoledì 25 alle 21,00 a Villa Bertelli si terrà la serata conclusiva, dove si esibiranno i 4 finalisti. La serata è aperta al pubblico, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

A contendersi gli ambiti riconoscimenti ci saranno 17 giovani pianisti, giunti a Forte dei Marmi da ogni parte d’Italia, suddivisi in due categorie differenti: la categoria A è riservata ai giovani, anche privatisti, che hanno già sostenuto, presso i conservatori o istituti pareggiati, l’esame di compimento medio di pianoforte (VIII anno) e si preparano a quello di diploma (X anno), e agli iscritti al Triennio Accademico di 1° livello. La categoria B è riservata ai giovani, anche privatisti, che hanno sostenuto l’esame di compimento inferiore (V anno) e si preparano per l’esame di compimento medio del vecchio ordinamento, oppure l’esame di certificazione intermedia (V anno) e si preparano per l’esame di certificazione avanzata dei corsi preaccademici e/o per l’esame di ammissione al Triennio Accademico di 1° livello del nuovo ordinamento.

La Giuria sceglierà 4 musicisti, 2 per ogni classe di concorso, che si esibiranno nel concerto finale. Ai concorrenti che si classificheranno al 1° e al 2° posto di ciascuna categoria verrà consegnato un riconoscimento e premi in denaro: Categoria A: 1° premio 3mila euro, 2° premio 2mila euro; Categoria B: 1° premio 2mila euro, 2° premio 1.500 euro. L’Amministrazione comunale, inoltre, offrirà ai giovani pianisti selezionati la possibilità di esibirsi a Forte dei Marmi, durante il cartellone degli eventi estivi del biennio 2018-2019.