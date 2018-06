Torna a Camaiore la versione restaurata di ‘2001 Odissea nello spazio’

LUCCA -Arrivato sui grandi schermi di mezza Italia in una nuova edizione restaurata in 4K il 4 e 5 Giugno, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, il film cult 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, avendo ottenuto il maggiore incasso medio rispetto a tutte le uscite del periodo, torna di nuovo in sala al cinema Borsalino di Camaiore (LU) per un’ultima proiezione Martedì 19 Giugno alle 21:30.

Un film che ha segnato e cambiato la storia della fantascienza e del cinema mondiale, una favola apocalittica sul destino dell’umanità dove le magnifiche e simmetriche immagini si fondono con un commento musicale indimenticabile, da György Ligeti a Richard Strauss, dalla cui opera Kubrick trasse il tema principale del film utilizzando il brano Così parlò Zarathustra, che accompagna il viaggio nel tempo e nello spazio.

L’edizione restaurata riportata nei cinema da Warner Bros è una vera e propria esperienza sensoriale per gli spettatori: infatti l’uso delle musiche e delle luci così come dell’intervallo in sala saranno pianificati e strutturati così come li aveva pensati lo stesso Kubrick nel 1968.

Il film è diviso in 4 parti: dall’Africa preistorica di 4 milioni di anni fa, L’alba dell’uomo, fino alla scoperta dell’intelligenza artificiale grazie al supercomputer HAL 9000, fino ai viaggi spaziali e una nuova vita sul pianeta Giove.