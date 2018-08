Tonfano: aperto il parco di Oriana Fallaci, un nuovo spazio green per attività ludico-sportive

PIETRASANTA – Aperto a Tonfano il parco in via Catalani intitolato ad Oriana Fallaci che dopo una lunga attesa ed un’apertura parziale, è finalmente fruibile al pubblico. Il parco, voluto dal Comune di Pietrasanta dopo il fortunale del 5 marzo 2015, è uno spazio ludico-ricreativo e per il tempo libero destinato ai giovani ma anche agli anziani. E’ dotato di un campo polifunzionale da basket-volley che richiama i colori di Pietrasanta (sarà infatti utilizzato anche dagli studenti delle scuole di Marina) e da numerosi giochi tra cui uno scivolo ricavato su una mini-montagna naturale.

Il parco rientra nell’ambito del progetto “Più Parchi, Più Sorrisi” che prevede a fianco della riqualificazione dei parchi (investiti oltre 100mila euro per l’acquisto di nuove strutture ludiche nel biennio 2015-2017) anche la nascita di nuovi. “La creazione, riqualificazione e recupero di aree a parco – ha detto il Sindaco, Alberto Giovannetti – migliora la qualità della vita dei cittadini e delle frazioni. Questo parco, intitolato ad una grande donna e giornalista, sarà un punto di riferimento per Tonfano e la Marina e mi auguro che chi ne fruirà porterà rispetto all’arredo e ai giochi perché appartiene a tutta la comunità”. L’amministrazione metterà mano al parco della Lumaca per il quale è già pronto un progetto di ammodernamento ed il rifacimento dei vialetti, in via Settembrini a Macelli e all’Africa.

All’apertura hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Bresciani ed il suo predecessore, Simone Tartarini che insieme ad Andrea Cosci, assessore allo sport avevano seguito concretamente il progetto, il vice presidente del consiglio, Antonio Tognini ed il Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi.