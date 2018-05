Tomei (Pd): ‘La nostra risposta al presidio di CasaPound’

LUCCA – Sabato 5 maggio, nei pressi del parco giochi in via De Gasperi a S. Anna, si è tenuto un presidio dei militanti di Casapound sulla mancanza di sicurezza e di manutenzione dell’area verde in questione. In particolare, il consigliere comunale Barsanti, si è soffermato sul problema dell’erba alta che impedirebbe un utilizzo consono del parco giochi da parte delle famiglie, con tanto di diretta Facebook in cui si mostravano le condizioni di tutta l’area.

Nonostante i toni pacati del video, molto meno apprezzabili sono i contenuti del messaggio che Barsanti ha voluto mandare alla cittadinanza. Oltre a esternazioni velatamente razziste in riferimento alla presenza di persone africane che occuperebbero i tavolini del parco, nonché alla critica alle forze dell’ordine che, secondo lui, vigilerebbero in maniera inadeguata la zona, la questione del taglio dell’erba viene usata in modo del tutto strumentale per alimentare polemiche e malcontento che non hanno motivo di essere fomentati, dato che Barsanti sa, o forse fa finta di non sapere, che lo sfalcio dell’erba nella zona di S. Anna è previsto proprio in questa settimana (sfalcio che, peraltro, ha subito ritardi a causa dell’estrema variabilità metereologica di questi ultimi giorni). Di questo me ne sono potuto informare io stesso, perciò anche Barsanti, se voleva, poteva facilmente venirne a conoscenza, prima di organizzare presidi di protesta esattamente il weekend antecedente a che il problema da loro sollevato venga risolto. Sebbene quindi si apprezzino i suggerimenti, sempre utili, per migliorare lo spazio verde, sarebbe più corretto utilizzare gli strumenti adeguati per segnalare disservizi o problemi in modo che possano essere risolti o dei quali l’amministrazione possa farsi carico, invece di cavalcare sentimenti negativi che alimentano l’antipolitica, di cui nessuno può giovare, nemmeno Casapound. Per concludere, quindi, invito tutti i cittadini, a differenza di Barsanti che chiede di scrivere a lui, a prendere i contatti con l’amministrazione comunale tramite gli appositi canali.

Nel caso specifico, per esempio, sul sito del Comune di Lucca, alla pagina delle Segnalazioni (http://www.comune.lucca.it/Segnalazioni) c’è la possibilità di inviare una nota all’URP (telefono 0583.442444- 442303) tramite il form dedicato a “Parchi e Spazi Pubblici, Verde Pubblico”.

Se Casapound avesse voluto offrire un servizio veramente utile alla collettività, avrebbe dovuto fornire ai suoi sostenitori questi riferimenti, invece di fare video sui social. Ritengo che siano anche queste cose che differenziano una Buona Politica dal populismo intriso di demagogia.

La collaborazione fra amministrazione e popolazione rimane infatti lo strumento migliore per rendere la nostra città più vivibile e fruibile per tutti.

Stefano Tomei

Segretario Circolo PD Sant’Anna