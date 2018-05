Tomas Costa ad Artemisia in scena con “Raccolta di Attimi”

LUCCA – Domenica 20 maggio alle ore 21 al polo culturale Artémisia sarà messo in scena lo spettacolo “Raccolta di attimi” con Tomàs Acosta per la regia di Andrea Pasqua. L’iniziativa è promossa dall’associazione Aeliante in collaborazione con il Comune di Capannori.

Una luce si accende in mezzo all’immondizia, un istinto imprevedibile si accende in un ragazzo. Quelle storie dimenticate e buttate via torneranno ad accendersi per un attimo ancora. “Raccolta di attimi” racconta il valore della curiosità e il divertimento che può scaturire da quelle occasioni che l’uomo concede a ciò che è stato gettato via, perché inutile, dimenticato o comunemente rifiutato. In breve, racconta l’amore. Perché è la forza che muove le vicende di tutti i personaggi, ed è la “scelta” che questi incontri feconda.