Toccante cerimonia per l’anniversario di Sant’Anna di Stazzema. Verona al ministro Fontana: ‘Venga qua a dire di togliere le leggi contro il fascismo’

Intervento del sindaco di Stazzema e presidente del Parco Nazionale della pace

Maurizio Verona

Saluto i superstiti e i familiari dei superstiti , le autorità civili, religiose, militari, le associazioni e tutti gli intervenuti. Saluto i colleghi Sindaci della Versilia e di tutta Italia. Saluto i tanti che in questi mesi in momenti che richiedono particolare attenzione hanno scelto di aderire al Comune antifascista con l’impegno di sostenere i valori della Carta di Stazzema nelle azioni della vita quotidiana.

In questo luogo oggi, voglio parlare della parola scelta.

Ogni giorno possiamo scegliere di essere soggetti passivi indifferenti, e quindi scegliere di non reagire alle notizie che quotidianamente ci vengono date rispetto ad episodi discriminatori, ad esseri umani che sparano ad altri esseri umani perché hanno un colore della pelle diverso, rimanere insensibili agli annunci razzisti sui treni emessi attraverso altoparlanti di bordo, con il plauso di un Ministro della Repubblica italiana: si può scegliere di chiudersi nella propria dimensione personale a difesa del nostro piccolo angolo di paradiso,

Oppure possiamo scegliere di essere protagonisti della nostra vita e di lavorare perché al progresso personale, della nostra dimensione professionale, si accompagni quello della società che ci circonda.

Possiamo scegliere di difendere ciò che le generazioni che ci hanno preceduto hanno conquistato con sacrificio scegliendo la strada giusta, la via della democrazia della libertà, del rispetto dei diritti, del rispetto degli altri, delle diversità percepite come valori, quei valori contenuti nella nostra Costituzione.

Diceva Piero Calamandrei in un discorso ai giovani del 1955…. dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in africa, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta questo è un testamento, un testamento di centomila morti”, morti come quelli di Sant’Anna di Stazzema.

La Costituzione è nata dalla lotta al nazifascismo, è nata in questi luoghi dove si sono compiuti i più atroci massacri del XX Secolo e ne è l’eredità più bella: per la nostra Costituzione il cittadino è colui che ha dei diritti, ma anche dei doveri, che ha diritto a riunirsi, parlare, esprimere opinioni, di associarsi, di essere uguale ad un altro cittadino di fronte alla legge, a vivere in libertà, il diritto ad un lavoro pagato in maniera proporzionata alla quantità e qualità dello stesso. Un diritto che è anche un dovere a contribuire al progresso della Nazione, intesa come insieme di uomini e donne che con il loro ingegno, le proprie intelligenze, tengono insieme l’architettura del Paese.

Spesso ci si è persi in un lungo dibattuto sull’architettura Costituzionale e abbiamo perso di vista la cosa più importante della nostra Carta che sono i valori ed in principi su cui essa si fonda. Tra i valori importanti c’è la responsabilità che sta dietro alla scelta: ogni cittadina e ogni cittadino può con il suo agire quotidiano fare molto.

Abbiamo notato negli ultimi anni un diffuso senso di smarrimento, la propensione ad una sfiducia generalizzata, ad una ricerca di uomini forti che sappiano offrire ricette magiche alla soluzione dei problemi quotidiani. Accompagnato ad esso vi è un sentimento di razzismo che cresce quotidianamente, e viene alimentato dalla paura, che porta ad una crescita degli episodi di aggressioni fisiche verbali, di discriminazione.

La nostra preoccupazione nasce soprattutto in assenza di presa di posizione di condanna da parte dei rappresentanti delle istituzioni, dai quali si assiste invece a dichiarazioni censurabili.

Ebbene, la nostra soglia di attenzione deve crescere assieme al nostro impegno personale: vi sono dei campanelli d’allarme che hanno suonato troppe volte negli ultimi mesi ed anche negli ultimi giorni.

Abbiamo assistito nuovamente all’uso della parola Razza che per fortuna era caduta in disuso. Vi sono pericolosi segnali di ritorno delle ideologie fasciste, il ritorno di simboli, ideologie che speravamo appartenessero al passato, e sulle quali si sminuisce, si minimizza, si ironizza.

80 anni fa la propaganda ci insegnò che esisteva una razza italiana insidiata da una razza nemica, quella ebraica che voleva togliere benessere al popolo italiano: prima gli italiani degli ebrei si disse, e ancora oggi torna questo ritornello. E con quella scusa si tolse loro tutti i diritti vietando anche ai bambini di frequentare le scuole.

Dopo l’armistizio di settembre la sottrazione dei diritti civili divenne persecuzione. In molti scelsero il silenzio e di assistere indifferenti quando il commerciante ebreo fu privato del proprio negozio, quando il compagno di banco o la compagna di gioco dei propri figli, improvvisamente sparì nel nulla, finiti in un alone di dimenticanza.

I giovani devono conoscere perchè possano scegliere se restare indifferenti o essere protagonisti, ed è per questo che il primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico i nostri ragazzi inizieranno le lezioni alla presenza della presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni ed attendiamo, la Senatrice Liliana Segre.

Oggi, invece, di preoccuparci, di creare un cordone culturale contro il pericolo di una deriva, si minimizza, si distorce lo sguardo altrove: certe posizioni, come quelle del ministro Fontana che , lo diciamo a chiare lettere , sono incompatibili con l’incarico di Ministro della Repubblica e più in generale di un amministratore della cosa pubblica. Il 7 Agosto il Consiglio Comunale di Stazzema ha votato un ordine del giorno con cui si chiede conto delle affermazioni del Ministro Fontana che ha proposto di abolire la cosiddetta Legge Mancino che a suo dire ‘si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano’. Attendiamo le sue scuse, attendiamo le sue dimissioni.

La legge 25 giugno 1993, n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”

…..sanziona chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

… chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Dico al Ministro Fontana di venire a Sant’Anna di Stazzema a dire che bisogna togliere le leggi che puniscono i reati contro i sostenitori di razzismi e violenze. Che venga a raccontarlo ad Enrico, Enio, Adele, Cesira, Mauro, Milena, Siria Mario e a tutti gli altri superstiti della strage che hanno visto cadere accanto a loro padri, madri, fratelli e sorelle, che negli anni successivi non hanno più ritrovato amici di scuola e compagni di gioco perché nazisti e fascisti avevano distrutto tutto.

Vorrei capire e sentire con quali parole riesce a convincerli, vorrei vedere dove e se trova il coraggio di dire loro che fascismo e nazismo sono un qualcosa che si può dimenticare; a loro che hanno avuto una giustizia che è arrivata solo dopo 60 anni in Italia grazie al cittadino benemerito di Stazzema il Procuratore Marco dei Paolis da poco meritamente promosso a procuratore generale Militare presso la Corte militare d’Appello di Roma, e mai in Germania, lo dica a loro che hanno dovuto accettare che nessuno abbia mai pagato per quei crimini atroci .

Il Comune di Stazzema nel dicembre 2017 nei giorni in cui si ricordavano i 70 anni dell’entrata in vigore della Costituzione, ha istituito una Anagrafe Antifascista, una comunità virtuale aperta a tutti coloro che si riconoscono in alcuni valori ed in una serie di principi enunciati su “Carta di Stazzema” che recepisce i valori della Costituzione e i principi della XII Disposizione transitoria che vieta la ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma che ha la sua grande attualità oggi.

In un momento in cui forse è fuori moda, non abbiamo avuto paura di parlare di valori e principi.: non abbiamo scelto l’indifferenza di fronte a questa evidente crisi di valori, siamo partiti perché qualcosa di preoccupante sta accadendo. Abbiamo sentito il dovere di non rassegnarci. Principi che credevamo forti e stabili ci sembrano in pericolo. Aderire all’Anagrafe significa parlare e praticare di nuovo tutti giorni quei valori. A sostegno dei valori della nostra Costituzione. A tutti abbiamo chiesto un impegno per la democrazia.

Noi oggi possiamo fare una scelta. 74 anni fa quando la ideologia del pensiero unico, di morte, di distruzione, di sterminio contro chiunque si trasformò in drammatiche azioni: la popolazione civile diventò, obiettivo militare per una strategia del terrore che non risparmiò nessuno come accade anche oggi in tutto il mondo in cui si può morire ascoltando un concerto, assistendo ad uno spettacolo di fuochi d’artificio, ad un mercatino natalizio o in un museo.

Nel 1859 nacque la Croce Rossa e con essa l’idea straordinaria, per cui una persona in difficoltà deve essere aiutata indipendentemente dalla divisa che indossa, dalla sua razza, dalla sua religione. Dopo la prima Guerra Mondiale l’eredità fu la Società delle Nazioni fondata dalle potenze vincitrici allo scopo di mantenere la pace e sviluppare la cooperazione internazionale in campo economico e sociale.

L’eredità della Seconda Guerra mondiale fu l’Onu e la nascita delle istituzioni europee. Queste conquiste del ‘900 furono possibili grazie a delle scelte, le scelte di coloro che nell’oscurità del pensiero dominante non si fecero intimidire e si presero la responsabilità del loro sogno: uomini e donne che avevano una visione del futuro più ampia e riuscirono a vedere una Europa in cui gli Stati sarebbero stati fratelli ed i popoli si sarebbero raccolti in una federazione di Stati uniti d’Europa all’interno di un mondo senza più guerre.

Vogliamo l’Europa dei diritti, in cui tutti possano aspirare a livelli di tutele universalizzate, senza cittadini che debbano venire prima di altri, perché tutti hanno le stesse possibilità e le stesse occasioni in relazione alla proprie capacità, aspirazioni, ciascuno con le proprie opportunità di crescita e di esprimersi. Non è così oggi in una Europa che si arrocca, che gioca in difesa, che presta il fianco alla nascita di nazionalismi, che non riesce a prendere posizione sui grandi temi che non sono solo quelli della grande finanza, ma sono soprattutto quelli del lavoro, dei diritti, sulla Pace.

Siamo onorati che il vice presidente del Parlamento Europeo David Sassoli abbia accolto il nostro invito. Abbiamo bisogno di una Europa più protagonista, meno monetaria e più vicina ai cittadini. Un grande europeista come Carlo Azeglio Ciampi, a cui dedicheremo uno spazio nel Parco Nazionale della Pace, con la sua visita in questo luogo il 25 aprile 2000, ha ispirato la nascita del Parco Nazionale della Pace, unico in Europa, assegnandoci un compito gravoso di parlare del passato perché esso non ritorni e non si ripeta nè qui nè per costruire un mondo senza più guerra..

Migliaia di ragazzi ogni anno vengono a Sant’Anna, ma ne vogliamo ospitare di più, vogliamo ospitarli nella casa donata dal superstite Enrico Pieri quando sarà finalmente recuperata ad Ostello e per questo abbiamo chiesto un impegno anche alla Cancelliera Merkel.

Chiudo ricordando che pochi giorni or sono ha preso il via il nuovo ente di gestione del Parco Nazionale della Pace, una Istituzione comunale che avrà il compito di far crescere questo luogo come spazio di incontro. Abbiamo un compito importante: Sant’Anna dovrà crescere e moltiplicare il suo messaggio di pace, dovrà tornare a rivivere con le voci dei ragazzi che vengono, sempre più numerosi, e continuare ad essere un luogo che crea emozione che sprona la parte migliore di noi, che ci spinge alla riflessione e all’impegno.

Aiutateci a coinvolgere i personaggi del mondo dello spettacolo della musica dello sport per dar vita al festival dei valori per trasmettere ai giovani attraverso i loro idoli una memoria per costruire un mondo migliore.

Tutti assieme. Ce la possiamo fare.