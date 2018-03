Toccafondi (Civica Popolare): ‘Grazie agli elettori lucchesi’

FIRENZE – “Un grazie agli oltre 2000 elettori che nella provincia di Lucca, tra Camera e Senato, hanno sostenuto i Candidati di Civica Popolare. E’ stata una campagna elettorale nella quale abbiamo spiegato agli elettori quali fossero le nostre proposte per il paese e per il territorio, come volevamo proseguire sulla strada del buonsenso, della ragionevolezza, attraverso proposte concrete e non mirabolanti. Abbiamo deciso di stare a contatto con le persone, parlarci, ascoltarle, una campagna elettorale vera con e tra la gente non fatta solo di post e like sui social, una campagna che non ha riempito le pagine dei giornali ma che ci ha fatto riconquistare il gusto di far politica ed un vero contatto con le persone. Questo si è visto nel dialogo emerso tra i candidati e gli elettori, è grazie a questo lavoro ed al sostegno di tutti che adesso possiamo continuare questo progetto ‘popolare’ e ‘moderato’, è solo così che la demagogia ed il populismo torneranno ad essere minoranza in Italia”. Lo dichiara in una nota l’onorevole neo eletto Gabriele Toccafondi (Civica Popolare), che si sente impegnato sin d’ora a rappresentare al meglio in sede parlamentare anche le tante aspettative della lucchesia.

Gabriele Toccafondi

Civica Popolare