“The lands of Giacomo Puccini”, si rafforza il brand del territorio

LUCCA – Nuove azioni di promozione del territorio, coordinate da Lucca Promos, società della Camera di Commercio di Lucca, per l’anno 2018 per affermare sempre di più il brand The lands of Giacomo Puccini, che oltre ad avere un obiettivo turistico si pone anche lo scopo di valorizzare e identificare sempre di più il Maestro Giacomo Puccini al territorio che gli ha dato i natali e in cui è vissuto nella sua fase matura.

La campagna promuove Lucca e il suo territorio attraverso le sue peculiarità, le sue eccellenze, i suoi principali eventi culturali, artistici e musicali mediante una comunicazione volta a promuovere il territorio attraverso un viaggio dentro le bellezze di Lucca e Versilia.

Per il quarto anno, nel segno di una continuità di programmazione e di investimento di marketing territoriale, Lucca Promos ha infatti investito risorse nella campagna pubblicitaria The lands of Giacomo Puccini, riproponendo le immagini realizzate dall’agenzia di comunicazione Fuorisede, con l’obiettivo di raggiungere sempre di più il mercato internazionale, acquistando spazi pubblicitari su inflight delle compagnie aeree (Easyjet, Ethiad, Oryx Qatar, Lufthansa, British airways, Emirated, ) che volano sugli aeroporti vicini a Lucca, quali Pisa, Firenze e Bologna, e su testate turistiche specializzate del mercato tedesco ed olandese (Geo Saison, Italien Magazine), per poter coprire una fetta maggiore del territorio europeo. Si stima che la media di contatti raggiunti con questo piano pubblicitario sia di oltre 1 milione di persone.

In questi giorni all’aeroporto di Pisa è stato installato il nuovo pannello che promuove il calendario dei principali eventi estivi e non, semp’re nel segno di The lands of Giacomo Puccini. Eventi che vengono promossi anche attraverso web e social network utilizzando #puccinilands, nel segno di una comunicazione integrata e ai quali viene dato un supporto sul piano della comuniczione, veicolando i comunicati e le informative allaq mailing list della stampa italiana ed estera della Camera di Commercio e di Lucca Promos oltre all’eventuale supporto per la realizzazione di espositori da banco con l’immagine integrata. Quest’anno sono già state attivate collaborazioni con Anteprima Vini, Lucca Classica, Extra Lucca, Lucca Biennale Cartasia, It’s Tissue, Virtuoso&Belcanto.

La campagna non è solo destinata al turista e alla promozione all’estero, ma è promossa anche nell’intera provincia di Lucca per promuovere l’identificazione del territorio con il claim: in queste ultime settimane sono stati distribuiti espositori da banco e cartoline con le immagini della campagna The lands of Giacomo Puccini presso esercenti, strutture ricettive, stabilimenti balnerari, punti informativi della piana di Lucca, della Mediavalle e della Garfagnana e della Versilia.

La campagna di comunicazione si completa anche con l’organizzazione di press tour, che vedono ospitare giornalisti provenienti paesi europei e extra-europei che hanno l’opportunità di vedere e assaporare personalmente le bellezze del nostro territorio e che hanno contribuito all’uscita su testate internazionali importanti di articoli, documentari turistici e diffusione del territorio attraverso web e social networks. Quest’anno è stato organizzato un press tour a febbraio in concomitanza con il Carnevale di Viareggio, uno a maggio in occasione di Yare e nel mese di luglio c’è in programma un altro incoming che vede la partecipazione di una giornalista radiofonica spagnola, una giornalista della rivista turistica olandese Italien Magazine, e tre giornalisti provenienti da Mosca rispettivamente dell’inflight della compagnia aerea low cost nazionale, del canale televisico Travel Vesto Tv Channel e della inflight della compagnia ferroviaria che collegano Mosca ai suoi aeroporti.

Lucca Promos ha da poco acquisito il sito web www.luccaterre.it dall’Amministrazione provinciale di Lucca, con lo scopo di completare la strategia di comunicazione anche utilizzando gli strumenti del web con un sito dedicato all’arte, alla cultura attraverso il quale oltre a promuovere contenuti culturali potrà affiancare la promozione degli eventi principali in programmazione annualmente a Lucca. Nelle prossime settimane partirà il restyling del sito, con una riprogettazione secondo logiche di fruizione attuali, principalmente incentrate sulla fruizione da dispositivi mobili, con un’architettura dei contenuti più user friendly e ottimizzato per l’indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca.

“Per far si che it’s great to be here sia più di un semplice slogan è importante investire in una promozione turistica improntata sulle qualità del territorio – afferma Rodolfo Pasquini, amministratore unico di LuccaPromos srlu – valorizzando anche sul proprio territorio il brand The lands of Giacomo Puccini”.

“The lands of Giacomo Puccini è un brand – ha dichiarato Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Luccache deve essere promosso non solo verso l’esterno ma anche all’interno del nostro territorio, e vuole essere un messaggio di identificazione che unisce la provincia dal mare ai monti, dalla piana alle colline fino ai ventri storici” .