Testaferrata (Fi): ‘Rinnovare i parchi giochi di Lucca affinché siano inclusivi’

LUCCA – Il diritto al gioco è sancito dalla convenzione dell’Onu, sui diritti dell’infanzia. I bambini attraverso il gioco crescono interagendo sia con i loro pari che con L ambiente attorno ad essi, per questo i parchi urbani sono molto importanti per i bambini e le loro famiglie.

Progettare e ridisegnare parchi gioco inclusivi dove tutti i bambini possono giocare è necessario per un comune attento alle esigenze di ogni singolo individuo.

I parchi sul territorio spesso anzi più che spesso sono con erba alta, cestini pieni di immondizia giochi obsoleti e “sgangherati”, alcuni diventano bivacchi per extracomunitari e quindi sempre non fruibili dalle famiglie. I bimbi hanno bisogno del bello che significa decoro ed ordine perché le sane abitudini si acquistano fin da piccoli e vedendole e sperimentandole è semplice poi ripeterle.

li interventi che noi chiediamo sono di facile realizzazione in quanto basterebbe effettuare sul terreno una colatura di resina anti-trauma che permetterebbe ai bimbi con handicap di accedere agevolmente ai giochi ed è utile per attenuare le eventuali cadute, i giochi dovrebbero essere il più possibile accessibili a tutti i bimbi ,perché ogni bimbo è diverso l’uno dall’altro, ma è proprio nella unicità del singolo che vi è la crescita per tutti.

I castelli dovrebbero avere rampe, e poi piste per le macchinine o per le biglie, le altalene con seggiolini ergonomici, e poi ancora tunnel alti, in modo che tutti vi possano accedere.nella presentazione del nuovo parco di Sant’Anna, interno al progetto quartieri social non ho sentito parlare di parco inclusivo, circuiti vita, campi sportivi che si accendono e si spengono da soli ma della parola inclusione nemmeno l’ombra. Bene chiediamo all amministrazione di verificare e se necessario di intervenire su questi nuovi progetti.

In questi giorni ho saputo che un supermercato ha un progetto sui parchi inclusivi per la città di Lucca, ci auguriamo vivamente che prima di inserire qualsiasi gioco risistemino il fondo del parco perché dopo la pioggia alcuni giochi sono praticamente immersi nelle pozzanghere, mi riferisco a piazzale Verdi.

La cura ed il decoro e la manutenzione dei parchi sarebbero garantiti dai fascicoli dell opera che vengono rilasciati appena terminati i lavori ..ma che poi vengono dimenticati in qualche cassetto del comune.

Simona Testaferrata

Consigliera Forza Italia