Testaferrata (Fi): ‘Piazzale della media Del Prete in condizioni pessime: come può Tambellini tollerare tutto questo?’

LUCCA – «Così ieri mattina, alle ore 8 si presentava il piazzale della scuola media Carlo del Prete di Sant’Anna: spazzatura sparsa in prossimità dell’ex casa del custode, cartacce, bottiglie di birra e cartoni. Sicuramente resti di una cena che non possiamo sapere a quale tra le tre associazioni ubicate in questo edificio, possano essere riconducibili. Una cosa è certa non sono i resti di una festa di fine anno di qualche classe. Ci chiediamo come l’amministrazione possa tollerare tutto questo, ed ancora possa dire a noi dell’opposizione di non poter usare le commissioni per far luce su questioni che loro dicono risolte, quando poi i fatti parlano diversamente. L’opposizione è uno strumento democratico importante che non può essere e non deve essere silenziato da chi oggi governa la nostra città».

Simona Testaferrata

Consigliere comunale Forza Italia Lucca